وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
فن وثقافة

نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني

نادين الراسي
نادين الراسي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن ارتباطها بـ رجل من خارج الوسط الفني، بينما فضلت عدم الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص خطيبها أو هويته. 

وأكدت نادين الراسي في تصريحاتها لـ وسائل إعلام لبنانية: “ارتبطت بشخص جديد، هو شخص من خارج الوسط الفني وقدر يطلع الأنثى اللي فيا.. وإن شاء الله الزفاف قريبا”.

جلسة تصوير نادين الراسي 

ومن ناحية أخرى نشرت  الفنانة اللبنانية نادين الراسي لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نادين في الجلسة بإطلالة بسيطة أنيقة من توب وبنطلون باللون الأسود، وشعرها المنسدل علي الاكتاف وكتبت على الصور: "اللي بيخاف من الموت بيموت بالعار. 

من ناحية أخرى كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن ما اذا كانت تفكر مرة اخرى فى الزواج من عدمه كما اكدت أنها لم تندم على أي قرار اتخذته في حياتها.

وأوضحت نادين الراسي، في تصريحات تليفزيونية: لم أندم على أي قرار في حياتي، أنا إنسانة عيشت كل حاجة ولو رجع بيا الزمن هعمل كل حاجة عملتها هي هي، ورد الفعل اللي عملته وقت وفاة شقيقي هعمله تاني يمكن أموت، والرجل بيحب الإنسانة الصريحة والواضحة، ويا ريت ابني يتجوز واحدة زيي وهو كمان بيقولي كده، والصداقة بيني وبين طليقي الأول لأنه رجٌل، وسوء علاقتي بطليقي الثاني جيسكار لأنه ذكر.

نادين الراسي: فقدت الأمل فى وجود رجل بحياتى

أما عن تفكيرها فى الزواج مجددا أكدت نادين الراسي : مبقدرش أعيش من غير حب وفقدت الأمل أن يكون في راجل في حياتي، وبقيت بخاف لو حد اتكلم معايا وبدأ يهتم بيا، وبقيت بفكر في نفسي وبقى عندي أنانية كبيرة، الحب تضحية وأخد وعطاء، وأنا إنسانة بـ أؤمن بالحياة والزواج ومؤمنة بالله، وبقول يمكن يجي الرجل اللي يضيف ليا ويعرف قيمتي اللي بـ 100 رجل.

نادين الراسي الفنانة نادين الراسي أعمال نادين الراسي خطوبة نادين الراسي أغانى نادين الراسي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
غادة عبد الرازق
مصنع
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
