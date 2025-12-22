قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»

مهرجان قرطاج السينمائي
مهرجان قرطاج السينمائي
قسم الفن

أبدى المخرج الكبير يسري نصر الله غضبه حيال ما حدث للجنة تحكيم المسابقة الدولية لأيام قرطاج السينمائية ووصفها على صفحته بموقع فيس بوك بالفضيحة التي تستلزم التوضيح.

من جانبه انتقد المخرج التونسي مهدي هميلي أيضا ما حدث، مؤكدا أن المهرجان التونسي العريق قد تدهور للغاية خاصة في وجود هذه الإدارة، التي وضعت سمعته على المحك.

عدد من فناني تونس أيضا انتقدوا ما حدث خلال حفل الختام، ونشرت كل من فاطمة ناصر، وعائشة بن أحمد بيان لجنة التحكيم على لسان المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والذي جاء فيه:

وأوضحت نجار أن إدارة المهرجان، برئاسة السيد محمد طارق بن شعبان، نجحت في تقديم اختيار مدروس يضم 14 فيلما من أفريقيا والعالم العربي، في وقت بالغ الحساسية تمر به المنطقة، في ظل الإبادة الجماعية في فلسطين ومعاناة شعوب المنطقة. وأضافت أن هذه الظروف أعادت التذكير بالدور الرمزي والثقافي العميق الذي لطالما اضطلع به مهرجان قرطاج.
 

وأشارت رئيسة لجنة التحكيم إلى أن لجنة التحكيم الدولية شاهدت الأفلام المشاركة على مدى خمسة أيام بكامل الجدية والمسؤولية، وخاضت نقاشات معمقة وصريحة، استمرت المداولات النهائية فيها ست ساعات متواصلة. وأكدت أن جميع أعضاء اللجنة قدموا وقتهم وجهدهم على المستويين الشخصي والمهني، في مهمة تطوعية، بهدف ضمان حكم عادل ونزيه، خصوصا في ظل الشائعات التي رافقت الدورة.

وبيّنت نجار أن لجنة التحكيم قامت بصياغة أسباب مكتوبة وواضحة لاختيارات الأفلام الفائزة، وتم تسليم القائمة النهائية إلى الجهات المعنية في اليوم السابق لحفل الختام.

غير أنها كشفت أنه في صباح يوم السبت، تلقت اللجنة اتصالا من لجنة التعاون الدولي يفيد بأن الإعلان عن الأفلام الفائزة وتقديم الجوائز سيتم من قبل أشخاص من خارج لجنة التحكيم، وهو ما اعتبرته اللجنة أمرا غير مألوف في المهرجانات الدولية، ودفعها إلى رفض الاقتراح.
 

وأكدت نجار أن لجنة التعاون المشترك لعبت دورا إيجابيا في نقل مخاوف هيئة التحكيم بحسن نية، ولا يزال الحوار معها قائما، إلا أن القرارات النهائية المتعلقة بشكل الحفل اتخذت على مستوى مؤسسي وإداري خارج صلاحيات إدارة المهرجان المباشرة.

وفي محاولة لتفادي الأزمة، اقترحت هيئة التحكيم حلا وسطا يقضي بقراءة دوافع الجوائز من قبل اللجنة، على أن يتولى الضيوف تقديم الجوائز، في حال كان التحدي مرتبطا بالظهور على المسرح. وعلى هذا الأساس، تمت دعوة اللجنة إلى بروفة في دار الأوبرا، حيث تم إبلاغها صراحة بحرية تنفيذ هذا المقترح.
 

لكن، وبعد انتهاء البروفات وعودة أعضاء اللجنة إلى الفندق، تلقت الهيئة اتصالا جديدا في الساعة السابعة والنصف مساء، يؤكد التراجع عن الاتفاق والتمسك بالقرار الأول، مع استبعاد قراءة دوافع لجنة التحكيم. وعندها، أبلغت اللجنة الجهات المعنية بأن هذا القرار قد يؤدي إلى غيابها عن الحفل، على أمل إعادة النظر فيه، إلا أن الرد جاء حاسما بعدم وجود أي تغيير.

وقالت نجار إن أعضاء لجنة التحكيم بقوا في ردهة الفندق حتى الساعة التاسعة والربع مساء، انتظارا لأي محاولة حوار أخيرة، لكن دون جدوى. وأمام هذا الواقع، اتخذت الهيئة قرارا جماعيا وصعبا بعدم حضور حفل الختام.
 

وأكدت نجار أن هذا القرار لم يكن اندفاعيا، بل اتخذ انطلاقا من موقف مبدئي وأخلاقي، مشددة على أن هيئة التحكيم الدولية ليست شكلا بروتوكوليا، بل تمثل جوهر نزاهة أي مهرجان سينمائي. وأضافت أن إسكات صوت لجنة التحكيم يشكل مساسا بثقة السينمائيين وبالقيم التي لطالما مثلها مهرجان قرطاج كمنصة للحرية والاستقلالية الفنية.

وختمت نجوى نجار تصريحها بالتشديد على أن احترام دور لجان التحكيم هو شرط أساسي للحفاظ على مصداقية المهرجانات السينمائية ومكانتها الثقافية، وخاصة المهرجانات العريقة مثل مهرجان قرطاج السينمائي.

أيام قرطاج السينمائية قرطاج نجوى نجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

المتهمين

شقيقها تاجر مخدرات.. القبض على سيدة ادعت إقتحام رجال الشرطة لمسكنها بالإسكندرية

إسعاف

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم موتوسيكلين بأسيوط

متهم

بسبب تأجير شقة.. سائق يقتل زوج شقيقته بالخانكة

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد