تكنولوجيا وسيارات

لماذا يتحول زيت المحرك في سيارتك إلى اللون الأسود؟

زيت المحرك
زيت المحرك
عزة عاطف

يعد زيت المحرك عنصراً حيوياً لتزييت الأجزاء الداخلية ومنع ارتفاع درجة الحرارة، لكنه يتعرض لجهد فيزيائي كبير يعرف بـ "الدورة الحرارية".

في ظروف القيادة العادية، قد تصل درجة حرارة الزيت إلى أكثر من 219 درجة فهرنهايت، ثم تبرد بمجرد توقف المركبة. 

يؤدي هذا التذبذب المستمر في درجات الحرارة بشكل طبيعي إلى تفتت بعض الإضافات الكيميائية داخل مزيج الزيت وتحول لونها إلى الداكن بشكل مباشر تماماً.

عملية الأكسدة وتفكك الجزيئات

تلعب "الأكسدة" دورًا رئيسيًا في تغيير خصائص الزيت؛ حيث يحدث تفاعل كيميائي بين جزيئات الأكسجين وجزيئات الزيت، وتزداد حدة هذا التفاعل مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. 

خلال هذه العملية، تنهار عناصر الزيت وتُنتزع الإلكترونات من جزيئاتها، مما ينتج عنه تلون الزيت باللون البني الداكن أو الأسود بمرور الوقت. 

وعلى الرغم من أن تغيير الزيت لا يرفع قوة الأحصنة بشكل مباشر، إلا أنه يضمن استمرار عمل المحرك بسلاسة. 

دور المنظفات وترسبات الكربون

يحتوي زيت المحرك الحديث على مواد منظفة مصممة لالتقاط جزيئات الكربون والشوائب الناتجة عن عملية الاحتراق داخل الأسطوانات.

وعندما يقوم الزيت بعمله بكفاءة، فإنه يحجز هذه الرواسب ويمنع تراكمها على أجزاء المحرك، مما يحول لونه الذهبي الأصلي إلى الأسود. 

هذا التغير في اللون لا يعني دائمًا أن الزيت فقد صلاحيته فورًا، بل هو دليل على قيامه بوظيفته في تنظيف المحرك وحمايته من التآكل. 

زيت المحرك أسباب سواد زيت المحرك عملية أكسدة الزيت تأثير الحرارة على زيت السيارة إضافات زيت المحرك متى يجب تغيير الزيت

