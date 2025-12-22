فجر السعيد تشيد بعُقد إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

أشادت الإعلامية فجر السعيد بـ عُقد ارتدته الإعلامية إسعاد يونس، في إحدى حلقاتها ببرنامجها الشهير صاحبة السعادة.



ونشرت السعيد صورة لإسعاد يونس عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،، وكتبت : “معلش بعتذر عن التطفل .. ولكن هذا طبع النساء أيا كانوا مثقفات كاتبات ربات بيوت كلهم يثيرهم الجمال والزينة .. ممكن أعرف العقد الطويل أبو كور ذهبية اللي لابسته العملاقة إسعاد يونس من فين .. إذا في مصممة اكسسوار مصرية يشرفني التعامل معها .. يرجى الرد في هذا البوست.



تصدر الفنان أحمد العوضى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد ان حلّ ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، مساء امس الأحد، على قناة “dmc” في حلقة خاصة ومليئة بالكشف عن كواليس وأسرار من مشواره الفني.