بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

تصدر الفنان أحمد العوضى تريند موشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد ان حلّ ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، مساء امس الأحد، على قناة “dmc” في حلقة خاصة ومليئة بالكشف عن كواليس وأسرار من مشواره الفني.

وكشف سر سكوته عن انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا"عيب اتكلم ".

وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد ياسمين عبد العزيز ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

بعد الانفصال اخترت السكوت.. ليه النَّوَش ده بقي؟

خلال اللقاء قال أحمد العوضي،: أنا كويس نفسيا طول ما المكنة شغالة كويس في الشغل، وبعد الانفصال اخترت السكوت، ليه النَّوش ده بقي، والموضوع انتهى من عامين، وانتهي بالطيب".

وأضاف أحمد العوضي، أن:"مش بغير كلامي حسب المود ولا اغير كلامي ومش بحب اللك، و ماينفعش اغير كلامي لانه نابع من تربية والدي الرجل الطيب، وانا مش متهم علشان ارد".

يتحدث "العوضي" خلال اللقاء عن بداياته، وأبرز محطاته الدرامية والسينمائية، إضافة إلى حديثه عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في السنوات الأخيرة.

وتتضمن الحلقة لحظات إنسانية خفيفة، ومواقف طريفة من كواليس أعماله، إلى جانب مفاجآت خاصة لجمهوره، في أجواء معتادة من الدفء والبهجة التي يتميز بها برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض في العاشرة مساء يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.