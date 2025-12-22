إدارة الزمالك تقررت رحيل لاعب الفريق

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرار مجلس إدارة الزمالك برحيل نجم الفريق الكيني بارون أوشينج في يناير.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك :إدارة نادي الزمالك قررت رحيل الكيني بارون أوشينج في يناير.



و أستكمل :يأتي ذلك بعد حل أزمة القيد، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة".



وتابع :هناك عدم قناعة فنية بمستوى اللاعب، والنادي يبحث عن لاعب محلي يكون بديل لعمر جابر مع رحيل اللاعب الكيني.



ويستعد نادي الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية من عمر البطولة.

مباراة الزمالك القادمة

يلتقي الزمالك مع سموحة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يطمح خلالها الفريق الأبيض لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بالبطولة، والسير بثبات نحو المنافسة على اللقب.