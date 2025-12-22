قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مستجدات دعوى الزمالك في قضية أرض أكتوبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :‏‏هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت برفض دعوى الزمالك في قضية أرض حدائق اكتوبر وإلزام نادي الزمالك بالمصروفات .

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي متابعتها الدقيقة لكافة تطورات ملف أرض الزمالك وحرصها على حماية حقوق الهيئات الرياضية واستقرار النادي بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية مع التشديد على عدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار تصريحات لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أوضحت في بيان رسمي أن الأرض جرى تخصيصها لنادي الزمالك عام 2003 وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ كان آخرها عام 2020.

كما كشفت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% رغم منح مهلة انتهت في أبريل 2024 إلى جانب وجود شبهات تتعلق ببيع أجزاء من مباني غير قائمة والحصول على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه وهي وقائع تخضع حاليا لفحص لجنة مختصة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام مع الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.