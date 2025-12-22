بعد دخوله المستشفى.. أشرف فايق: محمود حميدة لم يترك محيي إسماعيل.. خاص

كشف المخرج أشرف فايق عن كواليس زيارته للفنان محيي إسماعيل وبصحبته الفنان محمود حميدة الذى حرص على مساندة صديقه محيي إسماعيل.

وقال أشرف فايق فى تصريح خاص لصدى البلد : أود أن أوجه الشكر للفنان محمود حميدة الذى لم يترك صديقه محيي إسماعيل لحظة واحدة فى المستشفى وقمنا اليوم بزيارته وجلسنا معه فترة طويلة نتحدث فى كثير من القضايا المختلفة وهو مازال فى العناية المركزة.

أشرف فايق يكشف تفاصيل حالة محيي إسماعيل

وقد كشف المخرج أشرف فايق، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري سابقة، عن تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل، مؤكدًا أنه ما زال يتلقى العلاج داخل المستشفى تحت رعاية قسم القلب.

وأوضح أشرف فايق أن الحالة الصحية للفنان مستقرة وبخير الحمد لله، لافتًا إلى أن محيي إسماعيل أكد بنفسه أنه أفضل من أمس.

وأشار إلى أنه رفض خروج محيي إسماعيل من المستشفى في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة استكمال تلقي العلاج والاطمئنان عليه بشكل كامل قبل السماح له بالمغادرة.

وأضاف أن الفنان محيي إسماعيل يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، حيث يحرص على الاطمئنان عليه يوميًا كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب، والفنان محمود حميدة، والمخرج خالد جلال، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.