بالأسود ولوك جديد.. روبي تخطف الأنظار من حفلها الغنائي

خطفت المطربة روبي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وشاركت روبي مجموعة صور من حفلها الأخير في القاهرة، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود مكشوف ، مع قصة شعر جديدة ومختلفة .



كشفت كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، عن حالة والدتها بعد إجرائها عملية جراحية للمرة الثانية، وذلك بسبب تعرض جرحها للتلوث.

وكتبت كوكي مجدي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “يارب هون وعديها يا رب، أنا من شهر أكتوبر وأنا فعلا مش كويسة، ولا فاهمة اللي بيحصل”.

وتابعت: “أول حاجة حصلي نزيف من المثانة وحصوة بعديها بأسبوع نزيف من الرحم.. كل ده في وجع طبعا مش محتمل”.

وأضافت: “أعدي كام يوم بناتي يتعبوا ويسخنوا وصدرهم مش بيخف، كام يوم ماما تتعب جدًا وتدخل عملية كبيرة الجرح يتلوث فتدخل عملية تاني النهاردة”.

واختتمت: “يا رب سلم يا رب وفك كربي يا رب، ادعولها ربنا يخليهالي وتقوم بالسلامة، ربنا يشفيكي يا أمي يا رب ويا رب عدي الأيام دي على خير”.