شقيقة روبي تطلب الدعاء لوالدتها بعد إجرائها عملية

كشفت كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، عن حالة والدتها بعد إجرائها عملية جراحية للمرة الثانية، وذلك بسبب تعرض جرحها للتلوث.

وكتبت كوكي مجدي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “يارب هون وعديها يا رب، أنا من شهر أكتوبر وأنا فعلا مش كويسة، ولا فاهمة اللي بيحصل”.

وتابعت: “أول حاجة حصلي نزيف من المثانة وحصوة بعديها بأسبوع نزيف من الرحم.. كل ده في وجع طبعا مش محتمل”.

وأضافت: “أعدي كام يوم بناتي يتعبوا ويسخنوا وصدرهم مش بيخف، كام يوم ماما تتعب جدًا وتدخل عملية كبيرة الجرح يتلوث فتدخل عملية تاني النهاردة”.

واختتمت: “يا رب سلم يا رب وفك كربي يا رب، ادعولها ربنا يخليهالي وتقوم بالسلامة، ربنا يشفيكي يا أمي يا رب ويا رب عدي الأيام دي على خير”.

أحدث أعمال روبي

أطلقت روبي قبل قليل عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان «حقك عليّا»، على طريقة السينجل.

الأغنية الجديدة من كلمات حازم إكس وألحان فلسطيني وحازم إكس، وتوزيع فلسطيني. وتستعد روبي خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة جديدة من الأغنيات المنفردة، إلى جانب استعدادها لإحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها.