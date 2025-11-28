صورة مزيفة لإسعاد يونس تشعل مواقع التواصل.. والفنانة توضح الحقيقة

حذرت الفنانة إسعاد يونس من تداول صورة مزيفة انتشرت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم الترويج لها على أنها صورة حقيقية لها من برنامج "صاحبة السعادة".



ونشرت إسعاد الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مع وضع كلمة Fake عليها لتوضيح أنها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي ولا تمت للحقيقة بصلة.



وعلقت قائلةً: “انتشرت مؤخرًا صورة لي مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، لكن الحقيقة أن أي صورة تتعلق ببرنامج صاحبة السعادة تُنشر عبر الصفحات الرسمية فقط، لذا وجب التنبيه بأن بعض الصور المتداولة على منصات التواصل مزيفة.”