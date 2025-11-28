قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في برشلونة

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم ٢٧ نوفمبر، السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على الطبيعة الخاصة للعلاقات المصرية–الأردنية وما تقوم عليه من تنسيق دائم تجاه مختلف القضايا. 

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر لما يشهده التعاون الثنائي من زخم متنام، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والبناء على آليات التنسيق القائم بين البلدين.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزيران على مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة وتمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب دعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار. 

واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك لحشد الدعم الدولي وتوفير المناخ الملائم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفع نحو مسار سياسي جاد على أساس حل الدولتين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والأردن إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العمل المشترك بما يخدم الأمن القومي العربي ويدعم ركائز الاستقرار في المنطقة.

