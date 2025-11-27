هل الجمهور خمّنها عبلة كامل؟ رد إسعاد يونس على صورة العباءة والطرحة بـ صاحبة السعادة

نفت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس صحة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، عن ضيف الحلقة المقبلة من برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة DMC، والتي ظهر فيها سيدة ترتدي عباءة وطرحة.

وعلقت إسعاد يونس على هذا المنشور على "إنستجرام" قائلة: "انتشرت فى الآونة الأخيرة صورة لى مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وتابعت إسعاد يونس"لكن الحقيقة أن أى صورة تنشر لبرنامج صاحبة السعادة يتم نشرها عبر الصفحات الرسمية فقط لا غير، وكذلك وجب التنبيه على أن بعض الصور المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مزيفة".

وكانت النجمة الكبيرة إسعاد يونس استضافت في برنامجها الشهير صاحبة السعادة، على قناة dmc، أبطال وصُنّاع مسلسل ولد وبنت وشايب، الذي حقق انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة ونجاحًا لافتًا على منصات المشاهدة.



نجوم العمل يكشفون أسرار التحضير والكواليس

شارك في الحلقة كل من النجم أشرف عبد الباقي، والفنانة زينة عبد الباقي، ومروان مسلماني، إضافة إلى علي فايز المنتج المنفذ للمسلسل، وعبد الله منصور وأحمد فاضل من فريق إنتاج منصة Watch It، وتحدث الضيوف عن مراحل التحضير للعمل وطريقة بناء الشخصيات الكوميدية والإنسانية، مع استعراض تفاصيل خاصة حول أبرز المواقف التي شهدتها الكواليس وكيف أثرت على أجواء التصوير.