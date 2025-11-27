قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
مسئولون أمريكيون: المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على أفراد الحرس الوطني قاد سيارته من واشنطن
فن وثقافة

هل الجمهور خمّنها عبلة كامل؟ رد إسعاد يونس على صورة العباءة والطرحة بـ صاحبة السعادة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
يمنى عبد الظاهر

نفت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس صحة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، عن ضيف الحلقة المقبلة من برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة DMC، والتي ظهر فيها سيدة ترتدي عباءة وطرحة.

وعلقت إسعاد يونس على هذا المنشور على "إنستجرام" قائلة: "انتشرت فى الآونة الأخيرة صورة لى مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وتابعت إسعاد يونس"لكن الحقيقة أن أى صورة تنشر لبرنامج صاحبة السعادة يتم نشرها عبر الصفحات الرسمية فقط لا غير، وكذلك وجب التنبيه على أن بعض الصور المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مزيفة".

وكانت النجمة الكبيرة إسعاد يونس استضافت في برنامجها الشهير صاحبة السعادة، على قناة dmc، أبطال وصُنّاع مسلسل ولد وبنت وشايب، الذي حقق انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة ونجاحًا لافتًا على منصات المشاهدة.
 

نجوم العمل يكشفون أسرار التحضير والكواليس

شارك في الحلقة كل من النجم أشرف عبد الباقي، والفنانة زينة عبد الباقي، ومروان مسلماني، إضافة إلى علي فايز المنتج المنفذ للمسلسل، وعبد الله منصور وأحمد فاضل من فريق إنتاج منصة Watch It، وتحدث الضيوف عن مراحل التحضير للعمل وطريقة بناء الشخصيات الكوميدية والإنسانية، مع استعراض تفاصيل خاصة حول أبرز المواقف التي شهدتها الكواليس وكيف أثرت على أجواء التصوير.

الإعلامية والفنانة إسعاد يونس صاحبة السعاده برنامج صاحبة السعاده الذكاء الاصطناعي أبطال وصُنّاع مسلسل ولد وبنت علي فايز المنتج

