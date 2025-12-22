قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم
خدعها باسم الحب ثم قتلها بلا رحمة.. القصة الكاملة لفتاة الغربية صاحبة 20 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
رنا عصمت

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصور جديدة لها .

تفاصيل إطلالة ملك أحمد زاهر

وظهرت ملك احمد زاهر  باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاسود القطيفة الذي كشف عن رشاقتها و قوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز ملك بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ملك ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال .

No photo description available.
May be an image of one or more people
No photo description available.
No photo description available.
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها شاهد ملك احمد زاهر صور ملك احمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة

البيئة: توفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للفحم

جبران ونائب وزير العمل التركي

مصر تبحث مع تركيا تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتفتيش وسوق العمل

المستشارة أمل عمار تشارك في احتفالية مرور 65 عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي

أمل عمار : الدولة قطعت شوطا مهما في دعم مشاركة المرأة بالقيادة

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد