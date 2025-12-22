ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصور جديدة لها .

تفاصيل إطلالة ملك أحمد زاهر

وظهرت ملك احمد زاهر باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاسود القطيفة الذي كشف عن رشاقتها و قوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز ملك بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ملك ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال .