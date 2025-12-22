رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجيولوجى/ ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه منطقة "المثلث الذهبي" من مقومات وإمكانات، موجها باستمرار التنسيق بين مسئولي وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بما يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والترويج لهذه الفرص مع المستثمرين والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في قطاع البترول والتعدين.

وفى ذات السياق، أكد وزير البترول أنه سيتم التنسيق المتكامل بين الوزارة والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، واعداد حصر شامل لمختلف الفرص الاستثمارية المقترحة الواعدة في قطاع البترول والتعدين، تمهيداً لطرحها والترويج لها بين مختلف أوساط المستثمرين ورجال الأعمال المتهمين بالاستثمار في هذا القطاع.

واستعرض المهندس/ محمد عبادي، عددا من المشروعات المقترحة من جانب مجموعة من المستثمرين والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات من شأنها أن تسهم في رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، وغيرها من الخامات التعدينية.

وخلال الاجتماع، استعرض الجيولوجى/ ياسر رمضان، تواجدات الخامات التعدينية بمنطقة المثلث الذهبي، موضحاً أن بها حوالي 95 تواجدا للخامات المعدنية، وتذخر هذه المنطقة بحوالي 7.6 % من حجم تواجدات الخامات المعدنية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى نشاط هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في منطقة المثلث الذهبي، فيما يخص تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة مختلف ما يتعلق بها والاشراف الفني على عمليات استخراجها، وذلك بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة على هذه المناجم.