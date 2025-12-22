بديل الإندومي .. سناكس صحية مفيدة للأطفال

مع كثرة انتشار الإصابات بالتسمم الغذائي بسبب أضرار الإندومي التي يعشقها الأطفال، يحتاج الأمر لوقفة ومنع الأطفال من شراء وتناول الاندومي الذي اعتادوا عليه بشكل يومي خاصة وانها وجبة فقيرة لا تحتوي على أي فوائد صحية بل تضر بصحة طفلك بشكل يومي .

ويمكنك استبدال الاندومي بالعديد من البدائل الصحية و السناكس المغذية للأطفال كما يمكنك اعتماد طريقة بديل الاندومي بالمكرونة في البيت ، والعديد من بدائل الاندومي الصحية لطفلك .

نقدم لك مجموعة من البدائل الصحي و سناكس سهلة وسريعة لأطفالك على مدار اليوم ..

بديل الاندومي

بديل الإندومي في البيت

المكونات

مكرونة اسباجيتي

- جزرة مبشورة

- بصلة

- بقدونس

- كرفس

- ملح، كاري، ثوم بودرة، شطة

-شوربة فراخ

طريقة التحضير:

يتم سلق المكرونة نصف سلقه، ثم تصفى، وتحفظ في الفريزر وهنا تتماسك.

يتم إضافة الجزر، البصل، البقدونس، الكرفس، والتوابل إلى شوربة الفراخ ووضعها على نار هادئة وتقليبها حتى تأخذ الشوربة من نكهة الخضروات.

يتم ضرب تلك المكونات في الخلاط جيدا حتى تتماسك ويتم وضعها في قالب مكعبات الثلج في الفريزر.

عند التحضير:

وعند تناولها يتم وضع مكعبين من المعجون المنكه الذي تم تحضيره في إناء، مع خضروات أو قطع من الفراخ حسب الرغبة، ثم وضع المكرونة ثم إضافة الماء الساخن وتغطية تلك المكونات لمدة تتراوح من دقيقتين إلى ثلاث ثم تناولها.





سناكس صحية للأطفال

هناك الكثير من الوجبات البسيطة التي يمكنك اعطائها للأقطاب و تجنبهم تناول الاندومي تماما، اليكي هذه الافكار :

فواكه وخضروات مثل شرائح التفاح، الموز، الكمثرى، العنب، المانجو، أو الجزر والخيار مع حمص.

مكسرات و بذور ، مثل لوز، جوز، بذور الشيا، أو زبدة الفول السوداني (مع الموز أو التفاح).

منتجات الألبان مثل زبادي يوناني او جبنة قريش مع خضروات

حبوب كاملة مثل الفشار المعد بالمنزل ، او بسكوت القمح الكامل .



سناكس صحية للأطفال

أفكار سناك صحي للأطفال

كرات الطاقة ، وهي سهلة ومفيدة وصحية و تتكون من شوفان، تمر مفروم، زبدة فول سوداني، وجوز مبشور.

كرات الطاقة

موز مجمد بالشيكولاتة، وسينال إعجاب الأطفال ، وهو عبارة عن قطع موز مغطاة بزبدة الفول السوداني ومسحوق الكاكاو أو شوكولاتة داكنة ووضعها في الفريزر.

افكار سناكس للاطفال

بطاطا مخبوزة، فيمكن هرس البطاطا الحلوة المطهوة مع موز وقليل من الطحين، ثم خبزها على شكل بسكويت.

حمص محمص ، وهو له الكثير من الفوائد و يمكنك تحميصه و تتبيله ليصبح مثل السنامكي التي يحبها الأطفال

الطريقة: حمص مسلوق ومتبل بالكمون والبابريكا وزيت الزيتون ويُحمّص بالفرن حتى يصبح مقرمشًا.

سناك الحمص بالفرن

وصفات مغذية للأطفال

تمر محشى بالمسكرات والشكولاتة

هذه الوجبة تكون خفيفة وفى نفس الوقت غنية جدًا، وتتكون من التمر المحشو بخليط من المكسرات والبذور والفواكه المجففة وجوز الهند ومسحوق الكاكاو، وطعمه يشبه الحلوى، وبه مواد مغذية مثل البوتاسيوم في كل قضمة من هذا المكون اللذيذ، وهى اختيار رائع للأطفال الذين يحبون الحلويات ويتم صنعها طازجة.

تمر محشي



زبادي مع شوفان و فواكه



وهي وصفة مغذية ومشبعة وسهلة التحضير، حيث نحتاج كوب كبير من الزبادي و ضيفي له ملعقتين كبار من الشوفان و قلبيهم ثم ضيفي ملعقة عسل للتحلية و قطّعي عليه شرائح موز وفراولة او اي نوع فاكهة متوفرة لديك.