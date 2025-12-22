الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي

وافق النادي الأهلي على رحيل أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويستعد الأهلى لرحيل كوكا في يناير بعدما رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويحاول الأهلي بيع كوكا في يناير المقبل لتحقيق أي استفادة مالية بدلا من تركه يرحل نهاية الموسم بدون مقابل مادي مجز.

ووصل للنادي الأهلي عرض من ألفيركا البرتغالي لضم الظهير الأيسر في يناير المقبل.

مستقبل كوكا مع البرتغال

ويمتلك فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ،نادي ألفيركا البرتغالي.

وصوولت قيمة العقد المقدم لقيمة 200 ألف دولار بسبب تبقى 6 أشهر، في عقد اللاعب مع النادي الأهلي.