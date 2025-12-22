أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

فتح عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق النار في حواره مع سهام صالح في برنامج “الكلاسيكو" على قناة “أون”، متحدثا بصراحة عن مسيرته الكروية خلافاته مع بعض نجوم جيله وأسباب ابتعاده عن المشهد الرياضي خلال السنوات الماضية.

وأكد زكي أنه كان أعلى فنيًا من أحمد حسام "ميدو" في موسم 2006، مشيرًا إلى أن تواجد ميدو في توتنهام كان سببًا في عدم تقديره ما أدى إلى مشادة مع حسن شحاته المدير الفني وقتها لكنه شدد على أن دعم الجهاز الفني كان موجودًا أثناء البطولات الكبرى مثل بطولة 2008 التي توج فيها الفراعنة بشكل مفاجئ رغم عدم كونهم مرشحين للفوز.

وكشف عمرو زكي عن فرصة احتراف ضائعة مؤكدًا أن الزمالك أضاع فرصة تاريخية بعدما رفض عرضا ضخما من نادي أستون فيلا الإنجليزي بلغت قيمته ربع مليار جنيه في وقت كان زكي يقدم أفضل مستوياته ويحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن أزمة الزمالك الأساسية كانت غياب الاستقرار الإداري والمادي مشددا على أن اللاعب لا يمكنه النجاح وسط أزمات مالية وإدارية مستمرة.

وفي سياق الانتقالات المحلية كشف زكي عن فشل انتقاله إلى الأهلي بعد انتهاء تجربته مع لوكوموتيف موسكو الروسي بسبب صعوبة التأقلم والظروف القاسية، مشيرًا إلى وجود مفاوضات لصفقة تبادلية ضمت محمد عبد الله ومحمد أبو تريكة لكنها لم تستكمل بعد رفض الأهلي. ورغم ذلك، أكد زكي تمسكه باللعب في الزمالك فقط داخل مصر مهما كانت الظروف.

وتطرق زكي للحديث عن الشائعات التي طالت حالته الصحية، موضحًا أنه يرفض الرد على كل ما يُقال حفاظًا على نفسه وأسرته، خاصة ابنته التي تتأثر بما يُنشر عنه، مضيفًا أن المصري وأحمد حسن يتواصلان معه بشكل مستمر للاطمئنان عليه.

وكشف عمرو زكي عن أسباب ابتعاده عن الساحة الرياضية في السنوات الأخيرة مشيرًا إلى تعرضه لأحداث صعبة، منها وفاة والده والحادث الذي أثر عليه نفسيا وماديا، موضحا أن عودته الإعلامية وسعادته الحالية تأتي من فرحة والدته به وأنه لم يكن ليستفيد ماديا من بعض الأشخاص الذين حاولوا استغلاله.

وختم زكي حديثه بتأكيد أنه بالرغم من كل التحديات فإن مسيرته وشخصيته كانت دائمًا قائمة على المبادئ والاختيارات الشخصية مؤكدًا أن الانتقالات بين الأهلي والزمالك أمر طبيعي في كرة القدم لكن لكل لاعب قناعاته وحدوده.