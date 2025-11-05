رويترز | استثمارات قطرية جديدة بـ 29.7 مليار دولار في مصر

تخطط دولة قطر لاستثمار مبلغ 29.7 مليار دولار في مشروع تطوير فاخر يشمل ملاعب جولف ومراسي يخوت على الساحل الشمالي لمصر، وفقًا لمصدر مطّلع على تفاصيل الاتفاق لوكالة رويترز.

ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة "علم الروم" – وهي قطعة أرض غير مطوّرة تمتد لمسافة 7 كيلومترات على ساحل البحر المتوسط، على بعد 480 كيلومترًا شمال غرب القاهرة – إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، تضم أحياء سكنية فاخرة ومدارس وجامعات ومرافق حكومية.

يأتي هذا المشروع ضمن تعهد قطر بضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار في مصر، ويُعد أكبر استثمار قطري في البلاد منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أزمة 2017–2021، حينما قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع الدوحة متهمةً إياها بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران، وهو ما نفته قطر.

شروط الأرض والاستثمار العيني

يتضمن الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية دفعة نقدية بقيمة 3.5 مليارات دولار مقابل الأرض، بالإضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتطوير المشروع الذي سيغطي مساحة تبلغ نحو 1,985 هكتارًا (4,900 فدان).

وذكرت الحكومة المصرية أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيشهد يوم الخميس توقيع اتفاق شراكة مصرية–قطرية لتطوير منطقتي "سِمِيلة" و"علام الروم" في محافظة مطروح.

ولم ترد الجهة الإعلامية الممثلة لشركة قطر ديار على طلب رويترز للتعليق أو التأكيد.

ارتباط المشروع بالتمويل الدولي

يأتي الاتفاق في إطار المساعي المصرية لتأمين الاستثمارات الأجنبية – خاصة من دول الخليج الغنية – لدعم اقتصادها المثقل بالديون والعجز المالي الكبير.

ويمكن أن يساعد هذا المشروع في الإفراج عن نحو 2.5 مليار دولار من دفعات الدعم المالي ضمن حزمة بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، بعدما تأخر صرفها لعدم تنفيذ الاستثمار القطري الذي تعهّدت به القاهرة سابقًا.

وارتفعت السندات السيادية المصرية في الأسواق عقب إعلان الخبر، إذ قفزت قيمة سندات استحقاق 2059 إلى 86.92 سنتًا للدولار بعد أن كانت منخفضة في بداية اليوم.

ويتوقع أن يدر المشروع عوائد سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، يُخصَّص منها 15% لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد الشركة إجمالي تكاليف استثمارها.

الساحل المتوسطي.. مركز سياحي جديد

يُنظر إلى الاستثمار القطري باعتباره منافسًا استراتيجيًا لمشروع "رأس الحكمة" الإماراتي، وجزءًا من خطة مصر الأوسع لجذب رؤوس الأموال الخليجية إلى الساحل الشمالي وتحويل المنطقة إلى مركز سياحي واستثماري على البحر المتوسط.

كما يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراء أراضٍ في رأس جميلة بالقرب من شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، رغم أن وزير السياحة السعودي أوضح الأسبوع الماضي أن الرياض لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد وتُعطي الأولوية لمشروعاتها الداخلية الجديدة في قطاع السياحة.

جدير بالذكر أن استثمارات قطر ديار الحالية في مصر تشمل فندق وشقق سانت ريجيس القاهرة، ومشروعات سيتي جيت ونيو جيزة السكنية المخططة في ضواحي العاصمة.