قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز | استثمارات قطرية جديدة بـ 29.7 مليار دولار في مصر

أرشيفية
أرشيفية
علي صالح

تخطط دولة قطر لاستثمار مبلغ 29.7 مليار دولار في مشروع تطوير فاخر يشمل ملاعب جولف ومراسي يخوت على الساحل الشمالي لمصر، وفقًا لمصدر مطّلع على تفاصيل الاتفاق لوكالة رويترز.

ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة "علم الروم" – وهي قطعة أرض غير مطوّرة تمتد لمسافة 7 كيلومترات على ساحل البحر المتوسط، على بعد 480 كيلومترًا شمال غرب القاهرة – إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، تضم أحياء سكنية فاخرة ومدارس وجامعات ومرافق حكومية.

يأتي هذا المشروع ضمن تعهد قطر بضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار في مصر، ويُعد أكبر استثمار قطري في البلاد منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أزمة 2017–2021، حينما قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع الدوحة متهمةً إياها بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران، وهو ما نفته قطر.

شروط الأرض والاستثمار العيني

يتضمن الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية دفعة نقدية بقيمة 3.5 مليارات دولار مقابل الأرض، بالإضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتطوير المشروع الذي سيغطي مساحة تبلغ نحو 1,985 هكتارًا (4,900 فدان).

وذكرت الحكومة المصرية أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيشهد يوم الخميس توقيع اتفاق شراكة مصرية–قطرية لتطوير منطقتي "سِمِيلة" و"علام الروم" في محافظة مطروح.

ولم ترد الجهة الإعلامية الممثلة لشركة قطر ديار على طلب رويترز للتعليق أو التأكيد.

ارتباط المشروع بالتمويل الدولي

يأتي الاتفاق في إطار المساعي المصرية لتأمين الاستثمارات الأجنبية – خاصة من دول الخليج الغنية – لدعم اقتصادها المثقل بالديون والعجز المالي الكبير.

ويمكن أن يساعد هذا المشروع في الإفراج عن نحو 2.5 مليار دولار من دفعات الدعم المالي ضمن حزمة بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، بعدما تأخر صرفها لعدم تنفيذ الاستثمار القطري الذي تعهّدت به القاهرة سابقًا.

وارتفعت السندات السيادية المصرية في الأسواق عقب إعلان الخبر، إذ قفزت قيمة سندات استحقاق 2059 إلى 86.92 سنتًا للدولار بعد أن كانت منخفضة في بداية اليوم.

ويتوقع أن يدر المشروع عوائد سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، يُخصَّص منها 15% لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد الشركة إجمالي تكاليف استثمارها.

الساحل المتوسطي.. مركز سياحي جديد

يُنظر إلى الاستثمار القطري باعتباره منافسًا استراتيجيًا لمشروع "رأس الحكمة" الإماراتي، وجزءًا من خطة مصر الأوسع لجذب رؤوس الأموال الخليجية إلى الساحل الشمالي وتحويل المنطقة إلى مركز سياحي واستثماري على البحر المتوسط.

كما يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراء أراضٍ في رأس جميلة بالقرب من شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، رغم أن وزير السياحة السعودي أوضح الأسبوع الماضي أن الرياض لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد وتُعطي الأولوية لمشروعاتها الداخلية الجديدة في قطاع السياحة.

جدير بالذكر أن استثمارات قطر ديار الحالية في مصر تشمل فندق وشقق سانت ريجيس القاهرة، ومشروعات سيتي جيت ونيو جيزة السكنية المخططة في ضواحي العاصمة.

ديار قطر ملاعب جولف الساحل الشمالي يخوت الاستثمارات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يستعرض منظومة جمع القمامة الجديدة

تفريغ الحاويات آليًا .. محافظ الأقصر يستعرض منظومة جمع القمامة الجديدة |صور

الفريق محمد عباس حلمي

لدعم القائمة الوطنية.. مؤتمر جماهيري غدًا لـ حماة الوطن بكفر الشيخ

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع بين السويدي للتنمية الصناعية وشركة "شين مين للزجاج

جمال الدين: المنطقة الاقتصادية تواصل جذب الاستثمارات العالمية بفضل تكامل البنية التحتية

بالصور

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

فيديو

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد