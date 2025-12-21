قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المغرب أول بلد إفريقي يعتمد رسميًا تقنية HDR في إنتاج وبث بطولة قارية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

في خطوة توصف بأنها تاريخية على مستوى القارة السمراء، أصبح المغرب أول بلد إفريقي يعتمد رسميًا تقنية البث الحديثة HDR في إنتاج ونقل بطولة قارية، وذلك استعدادًا لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025. هذه الخطوة تمنح الجماهير تجربة مشاهدة غير مسبوقة تضع البطولة في مصاف الأحداث العالمية الكبرى.

تطوير غير مسبوق في جودة البث

اعتماد تقنية HDR، المستخدمة في بطولات عالمية مثل كأس العالم واليورو، يمثل نقلة نوعية في جودة الصورة والبث؛ إذ توفر ألوانًا أكثر واقعية وتفاصيل أوضح وتباينًا بصريًا أعلى، ما يجعل المتابعة التلفزيونية أكثر دقة ووضوحًا مقارنة بجودة البث التقليدي.

معدات متطورة داخل الملاعب المغربية

ووفق المستجدات المتعلقة بالتغطية الإعلامية للبطولة، وصلت معدات البث الحديثة إلى الملاعب المستضيفة، الأمر الذي يمهد لتصوير المباريات بجودة غير مسبوقة في إفريقيا. وتتيح التقنية الجديدة مشاهد نابضة بالحياة، ما يمنح الجمهور فرصة عيش تفاصيل المباريات كما لو كانت على أرض الملعب.

إفريقيا على خريطة كبار العالم

هذه الخطوة تُعد تقدمًا كبيرًا في مسار تطوير كرة القدم الإفريقية، إذ تسهم في نقل الصورة الاحترافية للقارة إلى المشاهدين في العالم، وتعزيز مكانة البطولات الإفريقية على المستوى الدولي، لتصبح أكثر جاذبية من الناحية البصرية والإعلامية.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق البطولة، ينتظر عشاق كرة القدم في القارة والعالم تجربة مشاهدة فريدة، تعد الأولى من نوعها في إفريقيا، وتمنح البطولة طابعًا عالميًا مواكبًا لأحدث التطورات التكنولوجية في عالم الرياضة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

