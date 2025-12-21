قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ملعب مولاي يتزين لاستضافة لقاء المغرب وجزر القمر

ملعب مولاي
ملعب مولاي
حسام الحارتي

ظهر ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط في أبهى صوره قبل ساعات من انطلاق المباراة التي تجمع بين منتخبا المغرب ضد جزر القمر في التاسعة مساء اليوم الأحد، في افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا  ٢٠٢٥
ويشهد الاتسعدادات للمباراة الافتتتاحية بين المنتخب المغربي وجزر  القمر  تنظيم متكامل لاستقبال جماهير الفرق المشاركة


يترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).
 مواعيد مباريات أمم إفريقيا من اليوم وحتى النهائي
الأحد 21 ديسمبر
المجموعة الأولى المغرب VS جزر القمر – 9 مساءً
الإثنين 22 ديسمبر
المجموعة الأولى مالي VS زامبيا – 4 عصرًا
المجموعة الثانية جنوب إفريقيا VS أنجولا – 7 مساءً مصر VS زيمبابوي – 10 مساءً
الثلاثاء 23 ديسمبر
المجموعة الرابعة السنغال VS بوتسوانا – 2:30 عصرًا الكونغو الديمقراطية VS بنين – 5 مساءً
المجموعة الثالثة نيجيريا VS تنزانيا – 7:30 مساءً تونس VS أوغندا – 10 مساءً
الأربعاء 24 ديسمبر
المجموعة الخامسة بوركينا فاسو VS غينيا الاستوائية – 2:30 عصرًا الجزائر VS السودان – 5 مساءً


المجموعة السادسة كوت ديفوار VS موزمبيق – 7:30 مساءً الكاميرون VS الجابون – 10 مساءً
الجمعة 26 ديسمبر المجموعة الثانية أنجولا VS زيمبابوي – 2:30 عصرًا مصر VS جنوب إفريقيا – 5 مساءً
المجموعة الأولى زامبيا × جزر القمر – 7:30 مساءً المغرب VS مالي – 10 مساءً
السبت 27 ديسمبر المجموعة الرابعة بنين VS بوتسوانا – 2:30 عصرًا السنغال VS الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً
المجموعة الثالثة أوغندا VS تنزانيا – 7:30 مساءً نيجيريا VS تونس – 10 مساءً
الأحد 28 ديسمبر المجموعة السادسة الجابون VS موزمبيق – 2:30 عصرًا
المجموعة الخامسة غينيا الاستوائية VS السودان – 5 مساءً الجزائر VS بوركينا فاسو – 7:30 مساءً
المجموعة السادسة كوت ديفوار VS الكاميرون – 10 مساءً
الإثنين 29 ديسمبر
المجموعة الثانية أنجولا VS مصر – 6 مساءً زيمبابوي VS جنوب إفريقيا – 6 مساءً
المجموعة الأولى جزر القمر VS مالي – 9 مساءً زامبيا VS المغرب – 9 مساء
الثلاثاء 30 ديسمبر
المجموعة الثالثة تنزانيا VS تونس – 6 مساءً أوغندا VS نيجيريا – 6 مساءً
المجموعة الرابعة بنين VS السنغال – 9 مساءً بوتسوانا VS الكونغو الديمقراطية – 9 مساءً
الأربعاء 31 ديسمبر
المجموعة الخامسة غينيا الاستوائية VS الجزائر – 6 مساءً السودان VSبوركينا فاسو – 6 مساءً المجموعة السادسة الجابون VS كوت ديفوار – 9 مساءً موزمبيق VS الكاميرون – 9 مساءً
الأدوار الإقصائية ثمن النهائي: 3 – 6 يناير ربع النهائي: 9 – 10 يناير نصف النهائي: 14 يناير مباراة الثالث والرابع: 17 يناير النهائي : 18 يناير
 

افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا الأمير مولاي عبد الل الرباط ن المنتخب المغربي

