ملعب مولاي يتزين لاستضافة لقاء المغرب وجزر القمر

ظهر ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط في أبهى صوره قبل ساعات من انطلاق المباراة التي تجمع بين منتخبا المغرب ضد جزر القمر في التاسعة مساء اليوم الأحد، في افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا ٢٠٢٥

ويشهد الاتسعدادات للمباراة الافتتتاحية بين المنتخب المغربي وجزر القمر تنظيم متكامل لاستقبال جماهير الفرق المشاركة



يترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).

مواعيد مباريات أمم إفريقيا من اليوم وحتى النهائي

الأحد 21 ديسمبر

المجموعة الأولى المغرب VS جزر القمر – 9 مساءً

الإثنين 22 ديسمبر

المجموعة الأولى مالي VS زامبيا – 4 عصرًا

المجموعة الثانية جنوب إفريقيا VS أنجولا – 7 مساءً مصر VS زيمبابوي – 10 مساءً

الثلاثاء 23 ديسمبر

المجموعة الرابعة السنغال VS بوتسوانا – 2:30 عصرًا الكونغو الديمقراطية VS بنين – 5 مساءً

المجموعة الثالثة نيجيريا VS تنزانيا – 7:30 مساءً تونس VS أوغندا – 10 مساءً

الأربعاء 24 ديسمبر

المجموعة الخامسة بوركينا فاسو VS غينيا الاستوائية – 2:30 عصرًا الجزائر VS السودان – 5 مساءً



المجموعة السادسة كوت ديفوار VS موزمبيق – 7:30 مساءً الكاميرون VS الجابون – 10 مساءً

الجمعة 26 ديسمبر المجموعة الثانية أنجولا VS زيمبابوي – 2:30 عصرًا مصر VS جنوب إفريقيا – 5 مساءً

المجموعة الأولى زامبيا × جزر القمر – 7:30 مساءً المغرب VS مالي – 10 مساءً

السبت 27 ديسمبر المجموعة الرابعة بنين VS بوتسوانا – 2:30 عصرًا السنغال VS الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً

المجموعة الثالثة أوغندا VS تنزانيا – 7:30 مساءً نيجيريا VS تونس – 10 مساءً

الأحد 28 ديسمبر المجموعة السادسة الجابون VS موزمبيق – 2:30 عصرًا

المجموعة الخامسة غينيا الاستوائية VS السودان – 5 مساءً الجزائر VS بوركينا فاسو – 7:30 مساءً

المجموعة السادسة كوت ديفوار VS الكاميرون – 10 مساءً

الإثنين 29 ديسمبر

المجموعة الثانية أنجولا VS مصر – 6 مساءً زيمبابوي VS جنوب إفريقيا – 6 مساءً

المجموعة الأولى جزر القمر VS مالي – 9 مساءً زامبيا VS المغرب – 9 مساء

الثلاثاء 30 ديسمبر

المجموعة الثالثة تنزانيا VS تونس – 6 مساءً أوغندا VS نيجيريا – 6 مساءً

المجموعة الرابعة بنين VS السنغال – 9 مساءً بوتسوانا VS الكونغو الديمقراطية – 9 مساءً

الأربعاء 31 ديسمبر

المجموعة الخامسة غينيا الاستوائية VS الجزائر – 6 مساءً السودان VSبوركينا فاسو – 6 مساءً المجموعة السادسة الجابون VS كوت ديفوار – 9 مساءً موزمبيق VS الكاميرون – 9 مساءً

الأدوار الإقصائية ثمن النهائي: 3 – 6 يناير ربع النهائي: 9 – 10 يناير نصف النهائي: 14 يناير مباراة الثالث والرابع: 17 يناير النهائي : 18 يناير

