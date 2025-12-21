محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب

حقق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني كل شئ في كرة القدم عدا الفوز ببطولة أمم أفريقيا حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي وحصل علي هداف البريميرليج وفاز مع الريدز بدوري أبطال أوروبا وقاد المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم مرتين وشارك في الاولمبياد .

ويعد لقب أمم افريقيا هو الوحيد الذي لم يفوز به صلاح ، لذا ستكون البطولة التي ستنطلق اليوم مهمة للغاية للفرعون المصري.

وكان المنتخب الوطني في وجود محمد صلاح قد اقترب من حصد اللقب مرتين الأولي نهائي 2017 أمام الكاميرون في الجابون ، صنع صلاح الهدف الذي منح مصر التقدم، لكن هدفًا متأخرًا منح المنافس الفوز 2-1.

كان المنتخب المصري المضيف مرشحًا للفوز بعد عامين، لكنه تعرض لخسارة مفاجئة في ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا في القاهرة.

وشق صلاح وزملاؤه طريقهم إلى نهائي نسخة 2022 في الكاميرون، لكن بعد 120 دقيقة بلا أهداف أمام السنغال، خسر "الفراعنة" بركلات الترجيح.

وفي ساحل العاج العام الماضي، سجل صلاح ركلة جزاء متأخرة أدرك بها التعادل في المباراة الافتتاحية أمام موزمبيق، قبل أن يتعرض إلى إصابة ضد غانا ويُستبعد من البطولة.

عاد إلى ليفربول للعلاج فيما خسرت مصر مرة أخرى بركلات الترجيح، وهذه المرة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي.

وتبدأ مصر مشوارها بمواجهة زمبابوي أولًا في المجموعة الثانية غدا، ثم تنتظرها مباراتان أصعب أمام جنوب إفريقيا وأنجولا، وبالتالي فهي مطالبة بكسب النقاط الثلاث لمباراة الاثنين كي تضمن بنسبة كبيرة مرورها الى الدور الثاني كأحد أفضل أربعة منتخبات تنهي الدور الاول في المركز الثالث.

وفي حال تأهل "الفراعنة" إلى الأدوار الإقصائية، سيتعين عليهم الفوز بأربع مباريات للتتويج باللقب لأول مرة منذ انتصارهم على غانا في نهائي نسخة 2010 بأنجولا.