عجز مدرسين وأزمة في التنسيق| خبير تربوي يكشف مشاكل طلاب مدارس المتفوقين

كشف الدكتور محمد كمال الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ، عن رصده للعديد من المشاكل والهموم التي يعاني منها طلاب مصر المتفوقين في مدارس ستيم stem أو دارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .

حيث قال الدكتور محمد كمال في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك : إن مدارس ستيم بدأت عام 2011 كمعونة أمريكية انتهت في 2019 ثم أصبحت تمول بالكامل من وزارة التربية والتعليم ، مشيراً إلى أن الطالب يدخل هذه المدارس بشروط مشددة ويدرس بالنظام الداخلي ، و في كل ترم يمتحن 5 اختبارات في التيرم بالاضافة لامتحان الميدتيرم، و امتحان التيرم، ومشروع كل ترم يعني 12 امتحان، وفي 3 ثانوي يمتحن الطالب 14 امتحان يضاف للمجموع 12 منهم ، قائلا “ يعني الطلبة بتتفرم امتحانات حقيقية”

وأضاف الدكتور محمد كمال : بالرغم من ذلك ، فإن طلاب مدارس المتفوقين يستغيثون من العديد من الشكاوى المتمثلة في :

ضعف أو انقطاع النت بشكل كامل أو عدم تغطيته لكافة النقاط في المدرسة، ودراستهم تعتمد بشكل كبير على توفره وبسرعة كبيرة مما اضطر أولياء أمور لشراء باقات كبيرة لأولادهم.

الطعام: حيث تقدم للطلاب وجبات غير مطابقة للمواصفات وأحيانا غير ناضجة أو غير نظيفة “خاصة الفراخ” ، بالاضافة لأزمة تحديد ساعات محددة للوجبات بغض النظر عن إمكانية حضور الطالب لاستلام الوجبات من عدمه مع منع الطالب من استلام الوجبة لزميله.

مدارس مثل “ستيم أكتوبر” خطوط المياه بها تحتاج لإصلاح حيث يتسرب إليها خط مياه المطافي وخط الصرف الصحي

الأسوار في مدارس المتفوقين بها كسور مما يسمح بدخول الكلاب والقطط وانتشار القطط تحديدا في كل مكان بالمدارس ، فالقطط منتشرة في كل مكان في المدارس وفي غرف الاقامة والحمامات والمطاعم

الرعاية الصحية سيئة ، فالطلاب يعانون من عدم التعامل السليم مع الحالات الصحية والمرضية

الأساس المدرسي لم يتم تجديده أو إصلاحه من فترة ، مما أدى لتهالك دولايب الطلاب والأسرة الموجودة بمباني الاقامة ، مع عدم وجود إضاءة كافية.

العجز في مدرسي المواد الدراسية بالمدارس.

عدم السماح للطالب بالنقل من المدرسة، للمدرسة الموجودة في محافظته

ما يسمي بالنسبة المرنة في دخول الجامعات : فإنه رغم زيادة عدد طلاب ستيم فإن فرصهم في الالتحاق بكليات القمة مثل الطب والهندسة تقل كل سنة بسبب زيادة أعداد طلاب الثانوية العامة وثبات النسبة ، فمثلا دخل 282 طالب بنسبة 25% كلية طب سنة 2023 بينما انخفض العدد الى 142 بنسبة 14%، وكذلك هندسة انخفض العدد من 297 بنسبة 42% إلى 188 بنسبة 29% ، بينما المفروض تزيد النسبة.

كيف تحركت التعليم ؟

وأوضح الدكتور محمد كمال : أنه في ظل الشكاوي الكثيرة التي وصلت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف وتتضمن ما سبق من شكاوي ، كان قراره إنشاء وحدة جديدة بالوزارة إسمها مدارس المتفوقين والموهوبين تشمل مدارس المتفوقين ومدارس ستيم تحت إشراف الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التعليم

وأشاد محمد كمال بهذا الإجراء ، مؤكدا أن اختيار الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التعليم لهذه المهمة اختيار موفق نظرا لطبيعته الإدارية التي لا تعرف الحلول الوسط بل المواجهة والحلول الجذرية الحاسمة السريعة، مما يجعل هناك أمل كبير في حل كل مشاكل طلاب ستيم ونقلها إلى المستوى الذي يليق بها وبخيرة طلاب مصر في أسرع وقت.