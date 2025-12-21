قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عجز مدرسين وأزمة في التنسيق| خبير تربوي يكشف مشاكل طلاب مدارس المتفوقين

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال
ياسمين بدوي

كشف الدكتور محمد كمال الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة  ، عن رصده للعديد من المشاكل والهموم التي يعاني منها طلاب مصر المتفوقين في مدارس ستيم stem أو دارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .

حيث قال الدكتور محمد كمال في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك : إن مدارس ستيم بدأت عام 2011 كمعونة أمريكية انتهت في 2019 ثم أصبحت تمول بالكامل من وزارة التربية والتعليم ، مشيراً إلى أن الطالب يدخل هذه المدارس بشروط مشددة ويدرس بالنظام الداخلي ، و في كل ترم يمتحن 5 اختبارات في التيرم بالاضافة لامتحان الميدتيرم، و امتحان التيرم، ومشروع كل ترم يعني 12 امتحان، وفي 3 ثانوي يمتحن الطالب 14 امتحان يضاف للمجموع 12 منهم ، قائلا “ يعني الطلبة بتتفرم امتحانات حقيقية”

وأضاف الدكتور محمد كمال : بالرغم من ذلك ، فإن طلاب مدارس المتفوقين يستغيثون من العديد من الشكاوى المتمثلة في :

  •  ضعف أو انقطاع النت بشكل كامل أو عدم تغطيته لكافة النقاط في المدرسة، ودراستهم تعتمد بشكل كبير على توفره وبسرعة كبيرة مما اضطر أولياء أمور لشراء باقات كبيرة لأولادهم.
  •  الطعام: حيث تقدم للطلاب وجبات غير مطابقة للمواصفات وأحيانا غير ناضجة أو غير نظيفة “خاصة الفراخ” ، بالاضافة لأزمة تحديد ساعات محددة للوجبات بغض النظر عن إمكانية حضور الطالب لاستلام الوجبات من عدمه مع منع الطالب من استلام الوجبة لزميله.
  •  مدارس مثل “ستيم أكتوبر” خطوط المياه بها تحتاج لإصلاح حيث يتسرب إليها خط مياه المطافي وخط الصرف الصحي
  •  الأسوار في مدارس المتفوقين بها كسور مما يسمح بدخول الكلاب والقطط وانتشار القطط تحديدا في كل مكان بالمدارس ،  فالقطط منتشرة في كل مكان في المدارس وفي غرف الاقامة والحمامات والمطاعم
  •  الرعاية الصحية سيئة ، فالطلاب يعانون من عدم التعامل السليم مع الحالات الصحية والمرضية
  •  الأساس المدرسي لم يتم تجديده أو إصلاحه من فترة ، مما أدى لتهالك دولايب الطلاب والأسرة الموجودة بمباني الاقامة ، مع عدم وجود إضاءة كافية.
  • العجز في مدرسي المواد الدراسية بالمدارس.
  • عدم السماح للطالب بالنقل من المدرسة، للمدرسة الموجودة في محافظته
  • ما يسمي بالنسبة المرنة في دخول الجامعات : فإنه رغم زيادة عدد طلاب ستيم فإن فرصهم في الالتحاق بكليات القمة مثل الطب والهندسة تقل كل سنة بسبب زيادة أعداد طلاب الثانوية العامة وثبات النسبة ، فمثلا دخل 282 طالب بنسبة 25% كلية طب سنة 2023 بينما انخفض العدد الى 142 بنسبة 14%،  وكذلك هندسة انخفض العدد من 297 بنسبة 42% إلى 188 بنسبة 29% ، بينما المفروض تزيد النسبة.

كيف تحركت التعليم ؟

وأوضح الدكتور محمد كمال : أنه في ظل الشكاوي الكثيرة التي وصلت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف وتتضمن ما سبق من شكاوي ، كان قراره إنشاء وحدة جديدة بالوزارة إسمها مدارس المتفوقين والموهوبين تشمل مدارس المتفوقين ومدارس ستيم تحت إشراف الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التعليم

وأشاد محمد كمال بهذا الإجراء ، مؤكدا أن اختيار الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التعليم لهذه المهمة اختيار موفق نظرا لطبيعته الإدارية التي لا تعرف الحلول الوسط بل المواجهة والحلول الجذرية الحاسمة السريعة،  مما يجعل هناك أمل كبير في حل كل مشاكل طلاب ستيم ونقلها إلى المستوى الذي يليق بها وبخيرة طلاب مصر في أسرع وقت.

المتفوقين مدارس ستيم STEM طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

ترشيحاتنا

الزكاة

هل يجوز إعطاء الزكاة لجار يملك مسكنًا لكنه فقير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الميراث

هل "فلوس الخارجة" بعد وفاة الزوج تدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ خالد الجندي

خذوا بالأسباب.. خالد الجندي يوجه رسالة للآباء: نتائج تربية الأبناء بيد الله

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد