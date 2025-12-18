قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أونلاين والتظلم
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين
عبد الرازق حمد الله يسجل الهدف الثالث للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بالإسماعيلية
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تتسلم جائزة مجلس وزراء الصحة العرب في تعليم التمريض والقبالة

مصر تفوز بجائزة العام في التعليم التمريضي والقبالة
مصر تفوز بجائزة العام في التعليم التمريضي والقبالة
الديب أبوعلي

تسلّمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، جائزة العمل المتميز في تطوير مهنتي التمريض والقبالة على المستوى الفني في مجال التعليم التمريضي لعام 2025، والتي يمنحها مجلس وزراء الصحة العرب، تقديرًا للجهود الرائدة في تطوير مهني التمريض والقبالة على مستوى الوطن العربي.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم العربي، مؤكدة أن الحصول على الجائزة جاء تتويجًا للجهود المبذولة داخل منظومة التعليم الفني بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة التمريض وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت أن هذا التكريم يُعد تقديرًا مستحقًا للكوادر التمريضية المصرية التي تؤدي عملها بإخلاص وتفانٍ في مختلف مواقع تقديم الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها التمريض المصري على المستويين الإقليمي والعربي، ويجسد في الوقت ذاته دعم القيادة السياسية لمهنة التمريض باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر والعالم العربي.

وقالت إن الجائزة تتضمن ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الممارسة السريرية، وتعليم التمريض والقبالة، والقيادة وإدارة التمريض، حيث فازت الدكتورة كوثر محمود بالجائزة في مجال تعليم التمريض والقبالة، عن عمل جماعي مقدم ضمن تجربة نجاح التعليم الفني بالهيئة العامة للرعاية الصحية، شارك فيه كل من نانسي علاء الدين عبدالباسط، والدكتورة غادة أحمد محمود، ورشا جمال دياب، وذلك عقب مراجعة وتوصية لجنة التحكيم التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعها المنعقد في شهر مايو الماضي.

ومن جانبه، تقدم عبده رفعت، وكيل نقابة التمريض، بالتهنئة إلى جميع أفراد التمريض في مصر وأعضاء مجلس إدارة النقابة، بمناسبة فوز الدكتورة كوثر محمود بهذه الجائزة العربية المرموقة.

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض الهيئة العامة للرعاية الصحية التمريض والقبالة التعليم التمريضي مجلس وزراء الصحة العرب نقابة التمريض كوثر محمود وزراء الصحة العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

مراعاةً للظروف الاستثنائية.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية للعامين الدراسيين 2023/2024 و2024/2025

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية لعامين دراسيين

وفد دار الإفتاء المصرية يشارك في المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وفد دار الإفتاء يشارك بالمؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد