مصر تتسلم جائزة مجلس وزراء الصحة العرب في تعليم التمريض والقبالة

تسلّمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، جائزة العمل المتميز في تطوير مهنتي التمريض والقبالة على المستوى الفني في مجال التعليم التمريضي لعام 2025، والتي يمنحها مجلس وزراء الصحة العرب، تقديرًا للجهود الرائدة في تطوير مهني التمريض والقبالة على مستوى الوطن العربي.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم العربي، مؤكدة أن الحصول على الجائزة جاء تتويجًا للجهود المبذولة داخل منظومة التعليم الفني بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة التمريض وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت أن هذا التكريم يُعد تقديرًا مستحقًا للكوادر التمريضية المصرية التي تؤدي عملها بإخلاص وتفانٍ في مختلف مواقع تقديم الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها التمريض المصري على المستويين الإقليمي والعربي، ويجسد في الوقت ذاته دعم القيادة السياسية لمهنة التمريض باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر والعالم العربي.

وقالت إن الجائزة تتضمن ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الممارسة السريرية، وتعليم التمريض والقبالة، والقيادة وإدارة التمريض، حيث فازت الدكتورة كوثر محمود بالجائزة في مجال تعليم التمريض والقبالة، عن عمل جماعي مقدم ضمن تجربة نجاح التعليم الفني بالهيئة العامة للرعاية الصحية، شارك فيه كل من نانسي علاء الدين عبدالباسط، والدكتورة غادة أحمد محمود، ورشا جمال دياب، وذلك عقب مراجعة وتوصية لجنة التحكيم التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعها المنعقد في شهر مايو الماضي.

ومن جانبه، تقدم عبده رفعت، وكيل نقابة التمريض، بالتهنئة إلى جميع أفراد التمريض في مصر وأعضاء مجلس إدارة النقابة، بمناسبة فوز الدكتورة كوثر محمود بهذه الجائزة العربية المرموقة.