أحمد موسى: ما تعرضت له مصر في 2011 تخريب يفوق الخيال

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تعرضت خلال عام 2011 لهجمة منظمة استهدفت مؤسساتها وبنيتها الأساسية، واصفًا ما حدث بأنه «تخريب للبلد فوق خيال الجميع».

حجم العبث والتدمير

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن «البلد اتضرب فيها مفك»، في إشارة إلى حجم العبث والتدمير الذي طال قطاعات مختلفة، مؤكدًا أن تلك الفترة شهدت رفع قضايا ضد الدولة المصرية ومحاولات للنيل من استقرارها.

إضعاف مؤسسات الدولة

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه كان أحد المستهدفين خلال تلك المرحلة، موضحًا أنه تعرض لهجوم من جانب العديد من الأشخاص بسبب مواقفه وتصريحاته الداعمة للدولة، مؤكدًا أن ما جرى كان مخططًا لإضعاف مؤسسات الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.



وشدد موسى على أن الشعب المصري استطاع تجاوز تلك المرحلة الصعبة بفضل وعيه ودعمه لمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن ما تحقق من استقرار خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة مواجهة تلك المخططات بكل حسم.