وزير البترول: لا زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026.. أحمد موسى: اللي يقولك إن إسرائيل ماسكة محبس الغاز القادم لمصر مجنون| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، موضحًا أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار، مع مرور سحب خفيفة على بعض المناطق.

وزير البترول: لا زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن أقل تكلفة للغاز في مصر تأتي من الإنتاج المحلي، يليه الغاز القادم عبر الأنابيب ثم سفن التغييز.



اتفاقية بين شركات .. والطاقة في مصر مؤمنة .. أول رد من وزير البترول على صفقة الغاز مع إسرائيل

علق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على اتفاقية الغاز مع إسرائيل، قائلا:" الاتفاقية دي منذ 2019 وكل فترة يكون بها تعديلات بناء على الإمكانيات المتواجدة في حقول الغاز ".

وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها قدرات هائلة في الفوسفات والصناعات التعدينية ولدينا كميات من المعادن النادرة .

أحمد موسى: اللي يقولك إن إسرائيل ماسكة محبس الغاز القادم لمصر مجنون ولازم يروح المستشفى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الناس تحولوا إلى خبراء في صفقات الغاز ، مضيفا:" أي حد يقولك إن الغاز بتاعنا محبسه موجود في إسرائيل لازم يروح المستشفى ".



سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن العلاقات الروسية الأفريقية قوية وفي هذا السياق نؤكد أن الحق معنا وسوف ننتصر.

وزير الخارجية: منتدى الشراكة الأفريقية الروسية كشف فرص تعزيز سبل التعاون

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الأفريقية الروسية أتاح فرصة لاستكشاف الفرص الخاصة بتعزيز سبل التعاون بين روسيا والدول الافريقية في مجالات التنمية .

ويتكوف: المرحلة الأولى من اتفاق غزة حققت تقدما شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا في ميامي لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار وحماية المدنيين في القطاع.

وزير الطيران المدني يكشف عن طفرة في حركة الركاب ومشاريع تطوير لمطاري القاهرة والغردقة

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن آخر التطورات في قطاع الطيران المصري، خلال جولة تفقدية أجراها اليوم بمطار القاهرة الدولي برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على سير العمل في المطار وتجربة الركاب.



نقابة الصيادلة: لا نقص في أدوية البرد والأمراض المزمنة

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن أدوية علاج البرد موجودة ومتوفرة في السوق ولا يوجد بها أي نقص، موضحًا أن "فيتامين سي" المحلي غير متوفر في بعض الأماكن بسبب عدم إقبال المواطنين عليه واقبالهم على شراء الدواء المستورد من نفس النوع.