ويتكوف: المرحلة الأولى من اتفاق غزة حققت تقدما شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا في ميامي لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار وحماية المدنيين في القطاع.

توسيع نطاق المساعدات

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أشار ويتكوف إلى أن الاجتماع تناول الاستعداد للمرحلة الثانية من الاتفاق، موضحًا أن المرحلة الأولى حققت تقدمًا ملموسًا شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وعودة جثامين الضحايا، والانسحاب الجزئي للقوات، وخفض الأعمال العدائية.

إنشاء وتفعيل مجلس السلام

وأكد ويتكوف أن المجتمعين شددوا على ضرورة تمكين هيئة حكم في قطاع غزة تحت سلطة موحدة لضمان حماية المدنيين، مؤكدًا دعمهم لإنشاء وتفعيل مجلس السلام كإدارة انتقالية في غزة في أقرب وقت ممكن.

تثبيت وقف الأعمال العدائية

وأوضح المبعوث الأمريكي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن جهود مستمرة لتثبيت وقف الأعمال العدائية وتعزيز مسار الحلول السياسية في القطاع، بما يضمن تحقيق الاستقرار وحماية السكان المدنيين.