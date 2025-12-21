بث مباشر .. الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي

يواصل الإعلامي أحمد موسى تقديم الجزء الثاني من حلقته الخاصة، مساء اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، من برنامج «على مسئوليتي»، في بث مباشر من داخل منجم السكري عبر شاشة قناة صدى البلد.

تفاصيل مراحل استخراج الذهب

يستعرض خلال الحلقة مشاهد حصرية من أعماق المنجم، كاشفًا تفاصيل مراحل استخراج الذهب وآليات العمل داخل أحد أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم.

خطط التوسع وزيادة معدلات الإنتاج

تتضمن حلقة اليوم لقاءً مع المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة مناجم السكري للذهب، وممثلة شركة «أنجلو جولد أشانتي»، حيث تتحدث عن آخر تطورات العمل داخل المنجم، إلى جانب خطط التوسع وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.