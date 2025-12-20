قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة
وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار
ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة
حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب
لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية
وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري
كندة علوش: زواجي من عمرو يوسف مغامرة كبيرة
4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟
قرعة الدور التمهيدي والثمانية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية
وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين
ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

من أهم مشروعات مصر.. أحمد موسى: منجم السكري يضم ثروات معدنية قيمة

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منجم السكري يمثل أحد أهم المشروعات القومية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن ما يتم على أرض الواقع يعكس حجم الخير الذي يعود على مصر وشعبها من هذا المنجم العملاق، في إطار اهتمام الدولة بتنمية واستغلال ثرواتها الطبيعية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من داخل منجم السكري ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها، حيث لم يتم بث برنامج أو قناة تلفزيونية من داخل منجم السكري، موضحًا أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يحل ضيفًا على البرنامج، للحديث عن أهمية المنجم، وكونه خيرًا لمصر وشعبها.

وأشار أحمد موسى، إلى أن التعدين يمثل مستقبل مصر الحقيقي، مؤكدًا أن منجم السكري يضم ثروات معدنية قيمة، وتعمل به شركة «أنجلو جولد أشانتي»، رابع أكبر شركة في العالم في مجال التعدين عن الثروات، موضحًا أن حجم استحواذ الشركة الأجنبية في منجم السكري يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، مع الالتزام بتطبيق أقصى معايير وعوامل الأمان داخل المنجم، والشغل هنا على مدار الساعة.

وأوضح أحمد موسى، أن ثروات مصر تتجسد بوضوح داخل منجم السكري، موجهًا الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية على إتاحة فرصة عظيمة للتواجد داخل المنجم، ومعربًا عن سعادته وفخره بالمصريين العاملين في منجم السكري، ودورهم الكبير في إنجاح هذا المشروع القومي.

