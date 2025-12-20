العمل مستمر على مدار الساعة.. أحمد موسى: منجم السكري فيه خير لمصر

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من داخل منجم السكري وأجرى حوارا خاصا مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثورة المعدنية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن الآن في قلب الحدث في قلب منجم السكري ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" منجم السكري فيه خير لمصر ولدينا رابع شركة على مستوى العالم في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب والثروات وهي شركة أنجلو أشانتي ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هنعرف من وزير البترول الذهب اللي بيخرج من منجم السكري بيروح فين ".

وأكمل الإعلامي أحمد وسى :" الشغل في منجم السكري على مدار الساعة وهناك مستويات مرتفعة من الأمان داخل المنجم