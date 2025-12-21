رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة توصيات لجنة التحول الرقمي

شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، برئاسة الكاتب الصحفي خالد صلاح، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

تم خلال الاجتماع مناقشة التوصيات النهائية الصادرة عن اللجنة، التي انتهت إليها بعد عقد عدد من الجلسات والمداولة بين الأعضاء، حيث تم استعراض أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، وتعزيز الاعتماد على أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إنتاج وتوزيع المحتوى، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر الإعلامية على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، إلى جانب وضع ضوابط مهنية وأخلاقية تضمن الاستخدام الرشيد لهذه التقنيات وتحافظ على قيم وأخلاقيات العمل الإعلامي.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كلًا من الإعلامى جمال الشاعر، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة، والكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والكاتب الصحفي أشرف مفيد، الخبير في الذكاء الاصطناعي، وإيهاب عوض، نائب رئيس غرفة الأخبار بقناة اكسترا نيوز، والكاتب الصحفي خالد البرماوي، المتخصص في الإعلام الرقمي، والكاتب الصحفي خليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، وفادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والكاتب الصحفي مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، وهيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.