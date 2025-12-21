قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد مندور يكتب: اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي

محمد مندور
محمد مندور
محمد مندور

يأتي اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، في ظل تحديات كثيرة، حيث يتسارع حضور الذكاء الاصطناعي في تفاصيل حياتنا اليومية.. من التعليم إلى العمل والثقافة العامة وصولا إلى الاقتصاد والترفيه. لذا تجد اللغة العربية نفسها أمام تحد مختلف يضاف إلى سلسلة طويلة من التحديات التي واجهتها عبر قرون، لكنه في هذه الحالة يتحول من تحديد إلى تهديد، أو يمكن أن نقول اختبار يحمل في طياته التهديد بقدر ما يحمل من الفرص.

أولى التحديات التي تواجه اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي تتمثل في محدودية حضور اللغة العربية في تقنيات الذكاء الاصطناعي مقارنة باللغات العالمية الكبرى مثل اللغة الانجليزية مثلا. فما زالت هناك فجوة واضحة في جودة المعالجة الآلية للنصوص العربية سواء على مستوى الفهم الدلالي أو الترجمة الواضحة أو التعرف الصوتي، ويعود ذلك إلى تعقيد بنية الصرف والنحو للغة العربية، إضافة إلى ضعف المحتوى الرقمي العربي قياسا بحجم المتحدثين بها من جانب ومقارنة بحجم المحتوى الرقمي باللغات الأخرى.

هناك أيضا تحد آخر لا يقل خطورة عن التحدي السابق، ويتمثل في هيمنة اللهجات العامية واللغات الأجنبية بين العرب أنفسهم على الفضاء الرقمي وهو ما يهدد اللغة العربية الفصحى، خاصة بين الأجيال الجديدة التي تتفاعل يوميا مع منصات رقمية تعتمد لغة هجينة من الحروف اللاتينية او الحروف العربية بالعامية أو محتوى غير عربي. ومع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي يصبح الخطر مضاعفا إذا لم يتم تغذية هذه الأنظمة بمحتوى عربي رصين يعكس عمق اللغة الفصحى وجمالياتها ومقاصد كلماتها بوضوح.

لكن من وجهة نظري إن هناك الكثير من الفرص للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي لكن بشروط. فالذكاء الاصطناعي رغم ما يحمله من تحديات يفتح في الوقت ذاته آفاقا واسعة لإنقاذ اللغة العربية وتجديد حضورها الرقمي بشكل واسع. فالتقنيات الحديثة قادرة على تطوير أدوات تعليم ذكية ومعاجم رقمية تفاعلية وأنظمة تدقيق لغوي متقدمة إضافة إلى دعم الترجمة الآلية عالية الجودة ونشر المعرفة باللغة العربية على نطاق عالمي. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في حفظ التراث العربي المخطوط والشفهي وإتاحته للأجيال القادمة بصيغ رقمية حديثة تتضمن التحليل والنطق.

ما يمكن الجزم به في ظل هذا التسارع التكنولوجي أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها بل في كيفية تعاملنا معها. فغياب السياسات اللغوية الواضحة وضعف الاستثمار في البحث العلمي اللغوي وتشتت المبادرات الفردية الهادفة إلى دعم انتشار اللغة العربية، كلها عوامل تزيد من الفجوة بين اللغة العربية والتحولات الرقمية المتسارعة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى وجود شراكة حقيقية في الافكار والميزانيات ودعم المبادرات بين المؤسسات الثقافية والجامعات وشركات التكنولوجيا لوضع اللغة العربية في قلب مشروع الذكاء الاصطناعي.. لا على الهامش.

أكرر مرة أخرى.. أننا في اليوم العالمي للغة العربية لا يكفينا الاحتفاء الرمزي بتاريخ لغة الضاد.. بل يجب تحويل هذا اليوم إلى محطة مراجعة جادة لواقعها ومستقبلها. فاللغة التي حملت الفلسفة والعلوم والشعر والتراث عبر العصور قادرة.. إذا ما أحسننا توظيف التكنولوجيا.. على أن تكون لغة المعرفة والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي.

محمد مندور اللغه العربيه صدى البلد مقالات صدى البلد اليوم العالمي للغه العربيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

ترشيحاتنا

سامي سوس

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لحماية الاقتصاد

الرئيس السيسي

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي فرصة ذهبية لتصدير الخبرة الصناعية المصرية ودعم التصنيع الإقليمي

الدولة المصرية

قيادي بمستقبل وطن: مصر تتحرك في أفريقيا بمنطق الشراكة لا الصراع

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد