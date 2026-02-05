مطالبات بين أعضاء الهيئة العليا للوفد بإلغاء قرار يمامة بتعيينه منفردا كرئيس للهيئة البرلمانية بالشيوخ

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن هناك استياء شديد بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بشأن قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ومطالبات منهم بإلغاء قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

حزب الوفد اختاره كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

وأشارت المصادر إلى أن سبب حالة الغليان بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد هو أن الدكتور عبد السند يمامة اتخذ قرار منفرد منذ أقل من شهر بإرسال خطاب خاص لنفسه بأن حزب الوفد اختاره كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ دون الرجوع إلى الهيئة العليا لحزب الوفظ ، وهذا كان قرار منفرد منه.

وكشفت عن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد سيلتزم برغبة الهيئة العليا لحزب الوفد بشأن إلغاء قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وقالت أنه في أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد سيتم مناقشة مطالبات أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بإلغاء قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ والتصويت عليه ، وبنسبة ٩٩ % فإن الهيئة العليا لحزب الوفد ترغب في إلغاء القرار المنفرد للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بتعيين نفسه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.