بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره هايدنهايم، برباعية نظيفة، في إطار الجولة 15 ببطولة الدوري الألماني.

وجاءت رباعية بايرن ميونخ عن طريق جوسيب ستانيتش ومايكل أوليز ولويس دياز وهاري كين في الدقائق 15، 32، 86، 90+2.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: يوناس أوربيج

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو – جوسيب ستانيشيتش – رافاييل جيريرو – هيروكي إيتو – جوناثان تاه

خط الوسط: لينارت كارل – ليون جوريتزكا

خط الهجوم: مايكل أوليز – لويس دياز – هاري كين.

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق هايدنهايم في المركز 17 برصيد 11 نقطة.