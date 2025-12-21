قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس أمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث

محمد البدوي

أكدت المهندسة هدى منصور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم السكري للذهب وممثلة الشركة الأجنبية المالكة، أن منجم السكري يُمثل مشروعًا قوميًّا كبيرًا للدولة المصرية، مشيرة إلى أن 97% من العاملين في المنجم من المصريين، بينما يشكل الأجانب 3% فقط.

أكبر مناجم الذهب

 وأوضحت أنها فخورة بقيادة هذه المنظومة المتكاملة التي تمثل نموذجًا عمليًا للاعتماد على الكوادر المحلية في إدارة وتشغيل أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.

وخلال لقائها في حلقة خاصة تُعرض لأول مرة من داخل منجم السكري ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أوضحت منصور أن شركة «أنجلو جولد أشانتي» تُعد رابع أكبر شركة لتعدين الذهب عالميًا، وبدأت نشاطها في جنوب إفريقيا قبل أن تصبح شركة أمريكية مدرجة في البورصة الأمريكية وتخضع لإجراءات رقابية صارمة.

التنسيق مع الشريك المصري

وأضافت أن الشركة قررت في نوفمبر 2024 الاستحواذ على حصة شركة «سنتامين» مقابل 2.5 مليار دولار، موضحة أن هيكل الملكية في مناجم السكري قائم على شراكة متساوية، حيث تمتلك مصر 50% من المنجم، والشركة الأجنبية 50% وتتولى الإدارة نظرًا لخبرتها، بالتنسيق الكامل مع الشريك المصري ممثلًا في هيئة الثروة المعدنية.

واختتمت بالقول إن منجم السكري يُصنف ضمن المناجم العالمية الكبرى، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو نصف مليون أوقية من الذهب وفقًا للتقييمات الدولية.

