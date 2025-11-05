أطباء السودان: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 36 ألف خلال الأيام الماضية

أكدت شبكة أطباء السودان، تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح غربي الفاشر، موضحة أن أعداد النازحين القادمين من الفاشر المنكوبة تجاوزت أكثر من 36 ألف نازح خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أمس الثلاثاء، إن الجيش السوداني يدرس مقترحا أمريكيا بوقف النار لمدة 3 أشهر من أجل إنهاء الحرب التي أثارت مخاوف عالمية مع انتشار مشاهد توثّق جرائم إنسانية من قِبل الدعم السريع في الأيام الماضية.

وأشارت نقلا عن مصادر، إلى أن لجان الدفاع والأمن بالجيش السوداني اجتمعت اليوم لمناقشة الخطة، غير أن الجيش يجد صعوبة في اتخاذ قرار بشأن مواصلة القتال أو الموافقة على المقترح الأمريكي.وكشف مصدران، أن قوات الدعم السريع تدعم المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة أن طرفي الصراع في السودان رفضا التعليق على الأمر.