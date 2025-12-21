قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
قيادي بمستقبل وطن: مصر تتحرك في أفريقيا بمنطق الشراكة لا الصراع

قال جابر البغدادي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمدينة السلام، إن التحرك المصري في القارة الإفريقية يستند إلى رؤية شاملة تضع التنمية المستدامة وصناعة الاستقرار في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع القضايا الإفريقية بمنطق الشراكة طويلة الأمد وليس الحلول المؤقتة.


وأوضح جابر البغدادي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة «روسيا – أفريقيا» حملت رسائل سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، أبرزها التأكيد على أن أمن القارة الإفريقية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، ما يفسر الحضور المصري الفاعل في مختلف الملفات الإفريقية.

وأضاف أمين مساعد مستقبل وطن بمدينة السلام أن الرئيس السيسي طرح تصورًا عمليًا للتعامل مع التحديات التنموية في أفريقيا، عبر دعم مشروعات البنية التحتية والممرات اللوجستية، والتوسع في مشروعات الطاقة والربط الكهربائي، فضلًا عن دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية.

وأشار جابر البغدادي إلى أن الأرقام التي استعرضها الرئيس بشأن الاستثمارات المصرية في القارة وحجم التبادل التجاري، تعكس انتقال العلاقات المصرية الإفريقية إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الفعلية، بما ينعكس على خلق فرص العمل ودعم الاقتصادات الوطنية للدول الإفريقية.

وأكد جابر البغدادي أن الموقف المصري من قضايا المياه العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، يقوم على احترام قواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية، مع الحرص على تحقيق المصالح المشتركة دون الإضرار بحقوق أي طرف، مشددًا على أن مصر تفتح دائمًا أبواب التعاون مع دول حوض النيل.

وتابع جابر البغدادي أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمدينة السلام أن اهتمام القيادة السياسية باستقرار منطقة القرن الإفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر، ومشاركة مصر في بعثات حفظ السلام، يعكس فهمًا عميقًا للترابط بين الأمن والتنمية، وأثر ذلك على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.

واختتم جابر البغدادي تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة المصرية تجاه أفريقيا تستهدف بناء مستقبل قائم على الاستقرار والتنمية المتوازنة، وترسيخ دور مصر كأحد المحركات الرئيسية للعمل الإفريقي المشترك، بما يحقق تطلعات شعوب القارة في السلام والتنمية.

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

انتخابات مجلس النواب

الفصل فى الطعون على نتيجة الـ 30 دائرة المُلغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا

رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة توصيات لجنة التحول الرقمي

رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة توصيات لجنة التحول الرقمي

انتخابات مجلس النواب

فاضل 20 يوم.. تعرف على ما تبقى من مرحلتي انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

