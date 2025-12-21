قيادي بمستقبل وطن: مصر تتحرك في أفريقيا بمنطق الشراكة لا الصراع

قال جابر البغدادي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمدينة السلام، إن التحرك المصري في القارة الإفريقية يستند إلى رؤية شاملة تضع التنمية المستدامة وصناعة الاستقرار في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع القضايا الإفريقية بمنطق الشراكة طويلة الأمد وليس الحلول المؤقتة.



وأوضح جابر البغدادي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة «روسيا – أفريقيا» حملت رسائل سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، أبرزها التأكيد على أن أمن القارة الإفريقية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، ما يفسر الحضور المصري الفاعل في مختلف الملفات الإفريقية.

وأضاف أمين مساعد مستقبل وطن بمدينة السلام أن الرئيس السيسي طرح تصورًا عمليًا للتعامل مع التحديات التنموية في أفريقيا، عبر دعم مشروعات البنية التحتية والممرات اللوجستية، والتوسع في مشروعات الطاقة والربط الكهربائي، فضلًا عن دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية.

وأشار جابر البغدادي إلى أن الأرقام التي استعرضها الرئيس بشأن الاستثمارات المصرية في القارة وحجم التبادل التجاري، تعكس انتقال العلاقات المصرية الإفريقية إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الفعلية، بما ينعكس على خلق فرص العمل ودعم الاقتصادات الوطنية للدول الإفريقية.

وأكد جابر البغدادي أن الموقف المصري من قضايا المياه العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، يقوم على احترام قواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية، مع الحرص على تحقيق المصالح المشتركة دون الإضرار بحقوق أي طرف، مشددًا على أن مصر تفتح دائمًا أبواب التعاون مع دول حوض النيل.

وتابع جابر البغدادي أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمدينة السلام أن اهتمام القيادة السياسية باستقرار منطقة القرن الإفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر، ومشاركة مصر في بعثات حفظ السلام، يعكس فهمًا عميقًا للترابط بين الأمن والتنمية، وأثر ذلك على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.

واختتم جابر البغدادي تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة المصرية تجاه أفريقيا تستهدف بناء مستقبل قائم على الاستقرار والتنمية المتوازنة، وترسيخ دور مصر كأحد المحركات الرئيسية للعمل الإفريقي المشترك، بما يحقق تطلعات شعوب القارة في السلام والتنمية.