قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها أسفل قطار بالقليوبية
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية

محل
محل
أخبار قسم التوك شو

أشاد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بقرار وزارة التنمية المحلية بخصوص تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل إلى 50 %.

وقال النائب إيهاب منصور، إن القرار جيد، وأن ما تقوم به وزارة التنمية المحلية يكون من أجل التسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم من أجل الترخيص، موضحًا أن هناك معلومات بأن حوالي 90 % من المحال العامة غير مرخصة، وأن هذه المعلومات غير مؤكدة ويريد معرفة حقيقتها من وزارة التنمية المحلية.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه أصحاب المحالات في الحصول على التراخيص، ولذلك على الجميع العمل على تنفيذ القرار ويكون هناك متابعة من وزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن قرار التراخيص سيقضي على الأشخاص التي تحصل على أموال بطريقة غير شرعية، معلقًا :"هناك فساد ببعض الاماكن وتعرقل الحصول على التراخيص من أجل الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية".

رسوم تراخيص المحلات من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه

 

ولفت إلى أن رسوم تراخيص المحلات يكون من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه، على حسب المساحة وعلى حسب المنطقة التي بها المحال، وأن ترخيص المحلات يكون في حدود 10 آلاف جنيه.

وأوضح أنه مع هذا القرار للقضاء على الفساد، وأن الكثير من المواطنين ستتقدم للترخيص، لكن ماذا سيحدث معهم؟، مؤكد أن قانون ترخيص المحلات صدر في 2019 واللائحة التنفيذية في 2020، وهناك قرارات في 2022، وأنه يسأل وزارة التنمية المحلية عن عدد المحلات التي تقدمت للحصول على التراخيص، وكم محل حصل على التراخيص من التي تقدمت.

إيهاب منصور مجلس النواب وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية رسوم تراخيص المحلات تراخيص المحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

كأس الأمم الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

ترشيحاتنا

سمية الالفي

أرجو الدعاء لها..محمود البزاوي ينعي سمية الألفي

حلقة تامر هجرس

تامر هجرس: النجاح رسالة والزعيم مدرسة في الفن والحياة

محمد سلام

جيبت 92% في ثانوي وشيلت 5 مواد في تجارة.. محمد سلام يتحدث عن حلمه

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد