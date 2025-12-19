تموين الوادي الجديد: ضبط 156 مخالفة بالمحال والمخابز خلال ديسمبر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، بإجمالي 27 حملة تموينية استهدفت التفتيش على 139 منشأة تجارية ومخبزًا، وأسفرت عن تحرير 156 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص الأوزان، ومخالفات تشغيلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات يومية موسعة على المحال والمخابز

وأكدت المديرية، في بيان لها، مواصلة حملاتها المكثفة على مدار الساعة لمواجهة أي تلاعب بالسلع التموينية، بما يضمن الحفاظ على دعم الخبز المقدم لمحدودي الدخل، ومنع تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطن.

كما دعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وغرفة عمليات مديرية التموين (0922928959)، أو من خلال رسائل الصفحة.