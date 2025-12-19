قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأرصاد تحذر: 5 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. وهذه المدينة تسجل "صفر"
محافظات

تموين الوادي الجديد: ضبط 156 مخالفة بالمحال والمخابز خلال ديسمبر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد  تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، بإجمالي 27 حملة تموينية استهدفت التفتيش على 139 منشأة تجارية ومخبزًا، وأسفرت عن تحرير 156 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص الأوزان، ومخالفات تشغيلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات يومية موسعة على المحال والمخابز

وأكدت المديرية، في بيان لها، مواصلة حملاتها المكثفة على مدار الساعة لمواجهة أي تلاعب بالسلع التموينية، بما يضمن الحفاظ على دعم الخبز المقدم لمحدودي الدخل، ومنع تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطن. 

كما دعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وغرفة عمليات مديرية التموين (0922928959)، أو من خلال رسائل الصفحة.

