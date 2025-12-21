برلماني يطالب بنظرة موضوعية لقيمة إيجارات أراضي الأوقاف

قال الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تلقت شكاوى من صغار المزارعين بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت في ضوء ذلك عدة اجتماعات من خلال هيئة مكتبها وكذلك اللجنة.

أوضح البطران"، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لمناقشة زيادة إيجار أراضي الوقف، أن الرئيس صدق سنة 2020 بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه كبديل أول ثم يرتفع إلى أن يصل في 2024/2025 إلى 10 آلاف جنيه ولم يتم التصديق على البديل الثاني الذي يبدأ من 3000 جنيه وينتهي إلى 13 ألف جنيه ثم في 2025 / 2026 يترك للسوق .

وأشار "البطران" إلى أنه رغم تصديق الرئيس على المخطط الأول الخاص بالزيادة، إلا أنه لم يفعل، وطبقت وزارة الأوقاف زيادة وصلت إلى 45 ألف جنيه كمتوسط لإيجار أراضي الوقف بزيادة وصلت إلى 247 %.

ولفت إلى أنه بحساب الدورات الزراعية المختلفة نجد أن المحاصيل الاستراتيجية أهمها القمح والبنجر، تحقق ربحية للمزارع من الفدان 8 آلاف جنيه تقريبا وهناك بعض المحاصيل الأخرى لا تصل ربحيتها إلى 4 آلاف جنيه في السنة للفدان، موضحا أن ذلك لا يتناسب مع الزيادة الصادرة.

وشدد رئيس زراعة الشيوخ: "ليس لدينا اعتراض تماما على زيادة الإيجارات ولكن نطلب أن تكون هناك نظرة موضوعية لصغار المستأجرين من المزارعين".