قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مكاسب كبيرة لمرضى الأمراض المزمنة والأورام بعد إعفائهم مالياً فى التأمين الصحي

الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
فريدة محمد

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، رقم 2273 لسنة 2020، والذي أصدره بشأن تحديد الفئات المستحقة للإعفاء من المساهمات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بمثابة خطوة تاريخية تترجم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطن المصري، وبالأخص لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة والأورام.

وأكد “سليم” في بيان له اليوم، أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر حاجة من مرضى الأمراض المزمنة والأورام، مما يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة دون أي عبء مالي إضافي. وأضاف أن هذا القرار يعكس أيضًا نجاح جهود الحكومة في تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل، مما يُعزز من العدالة الاجتماعية في تقديم الرعاية الصحية مؤكداً أن هذا القرار هو تجسيد حقيقي لإرادة الدولة في توفير الحماية الصحية لمواطنيها، حيث يرصد العديد من المكاسب التي يحققها هذا القرار للمواطنين المستحقين، خاصة من يعانون من الأمراض المزمنة والأورام معرباً عن ثقته التامة في كفاءة وقدرة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على تنفيذ هذا القرار التاريخي وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

ورصد الدكتور محمد سليم العديد من المكاسب التاريخيّة والكبيرة التى يحققها هذا القرار لأصحاب الأمراض المزمنة والأورام وفى مقدمتها الإعفاء المالي فهذا القرار يخفف الأعباء المالية على المرضى من خلال إعفائهم من المساهمات المالية في نظام التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة التأمين الصحي حيث يضمن القرار توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي، مما يساهم في توفير رعاية صحية شاملة للفئات الأكثر حاجة وسهولة الوصول للرعاية الصحية فبفضل القرار، يمكن للمرضى من ذوي الأمراض المزمنة والأورام الوصول بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية دون التكاليف المرهقة وضمان الرعاية الصحية المستدامة حيث يتيح القرار ضمان استمرارية الرعاية الصحية لمصابين الأمراض المزمنة، بما يخفف من تأثير هذه الأمراض على حياتهم اليومية مع تعزيز العدالة الاجتماعية حيث يحقق القرار العدالة الاجتماعية من خلال تقديم دعم حقيقي للأشخاص الأكثر ضعفًا، لضمان حصولهم على حقوقهم الصحية.
إضافة إلى التنفيذ الفعلي للقرار فتضمن آليات التنفيذ التي وضعها القرار والتأكد من استفادة المرضى الحقيقيين من الإعفاءات المالية، من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة.

مؤكداً أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية في مصر، حيث يترجم التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكافة فئات الشعب، دون تمييز أو استثناء كما أن هذا القرار يعد شهادة على جدية الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين الصحية، ويعكس أيضًا النجاح المستمر في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. ومن خلال هذه الخطوة، تواصل الدولة المصرية سعيها نحو توفير حياة أفضل للمواطنين، وتحقيق رفاهيتهم في جميع المجالات، الصحية والاقتصادية على حد سواء.

ويهدف القرار إلى توسيع مظلة الحماية الصحية لهذه الفئات، وضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لهم بسهولة ويسر، بما يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز.

وينص القرار على تحديد الفئات المستحقة للإعفاء من المساهمات ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، مع وضع آليات محددة للتأكد من حالاتهم الصحية من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة، لضمان استفادة المرضى المستحقين من الإعفاء وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.

ويهدف القرار إلى توسيع مظلة الحماية الصحية لهذه الفئات، وضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لهم بسهولة ويسر، بما يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز.

رئيس مجلس الوزراء المساهمات المالية نظام التأمين الصحي الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمراض المزمنة والأورام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف للمتدربين الماليزيين: نزلتم في قلوبنا قبل أن تنزلوا بأرضنا

وزير الأوقاف يكرم علماء ماليزيا المشاركين في دورة متخصصة | صور

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك تنظم حفل تقديم إصدارات مشروع “المرجعية الإسلامية في كازاخستان”

جامعة نور مبارك تنظم حفل تقديم إصدارات المرجعية الإسلامية في كازاخستان

وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول "منهج التعامل مع الشبهات"

وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول منهج التعامل مع الشبهات

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد