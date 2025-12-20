رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الشاملة واستراتيجيات تطوير شركة مصر للطيران

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمناقشة التحديات التي واجهها قطاع الطيران خلال الفترة الماضية، والتي شملت تأثير الأحداث السياسية، وتبعات تعويم سعر الصرف، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واستعرض الدكتور سامح الحفني، الرؤية الشاملة واستراتيجيات تطوير شركة مصر للطيران، موضحًا مشروع خطة تطوير أسطول الشركة سواء ما يتعلق بشراء طائرات جديدة، أو تحديث وتطوير الطائرات العاملة، لافتًا إلى ان الشركة تعمل حالياً على مشروع تحديث الكبائن الداخلية لعدد (19) طائرة.

وخلال الاجتماع استعرض وزير الطيران المدني أبرز المشروعات الخاصة بتطوير خطة شبكة الخطوط الجديدة والشحن الجوي، وذلك من خلال دعم اسطول مصر للطيران بـ 34 طائرة جديدة من أحدث الطرازات ذات الكفاءة العالية والتقنيات الحديثة، ليصل أسطول مصر للطيران بحلول العام المالي 2030/2031 الى 97 طائرة لتحقيق فرص النمو المستهدفة من حيث زيادة الترددات لنقاط الشبكة الحالية وفتح خطوط جديدة ضمن خطة التوسع في شبكة خطوط مصر للطيران وتحسين الخدمات المقدمة للركاب على متن طائرات مصر للطيران، فضلًا عن تعزيز القدرات التدريبية والتأهيلية للعاملين بالشركة.

الخطة المستقبلية لشبكة خطوط مصر للطيران

كما تم استعراض الخطة المستقبلية لشبكة خطوط مصر للطيران حتى عام 2031، بناءً على المخططات المقدمة من الاستشاري المختص، مع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة 2024 – 2025.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران حصلت على جائزة أفضل شركة طيران في أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفقًا لتصنيف "Skytrax"، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر للطيران في تحسين تجربة المسافرين على متن رحلاتها الجوية، وتطوير مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة.

كما يتم تطوير الاستراحات المخصصة للركاب بمطار القاهرة (افتتاح أكبر Lounge في أفريقيا)، بالإضافة الى تحسين جودة الوجبات المقدمة للركاب على متن الرحلات بشكل ملحوظ بناء على تقييم "Skytrax".

كما نجحت مصر للطيران في تحسين وضعها في ترتيب أفضل 100 شركة طيران عالمية على حسب تصنيف موقع "Skytrax" لتحقق المركز 68 عالميًا خلال العام الحالي، كأفضل مركز تحصل عليه مصر للطيران منذ بدء تقييم "Skytrax"، مقارنة بالمركز 88 في عام 2024.