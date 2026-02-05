قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
رياضة

كشف حساب.. 11 قضية لإيقاف القيد بنادي الزمالك

حمزة شعيب

كشف فيفا، عن تفاصيل القضايا التي أدت إلى إيقاف القيد في نادي الزمالك للمرة الحادية عشرة، مشيرة إلى أن إجمالي المستحقات المالية المستحقة على النادي بلغت نحو 3,867,600 مليون دولار أمريكي، بما يعادل حوالي 183 مليونا و428 ألف جنيه مصري تقريبًا.

وأوضحت المصادر تفاصيل القضايا كالتالي:

  • جوزيه جوميز: 120 ألف دولار مستحقات متأخرة.
  • ثلاثة مساعدين لجوميز: 60 ألف دولار مستحقات متأخرة.
  • كريستيان جروس: 133 ألف دولار مستحقات متأخرة للمدرب الأسبق.
  • فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار، حكم نهائي بمستحقاته.
  • نادي إستريلا دا أمادورا (البرتغال): 200 ألف يورو من قيمة صفقة شيكو بانزا.
  • نادي شارلروا (بلجيكا): 170 ألف يورو من قيمة صفقة عدي الدباغ.
  • نادي نهضة الزمامرة (المغرب): 250 ألف دولار من صفقة صلاح مصدق.
  • نادي أوليكساندريا (أوكرانيا): 800 ألف دولار، قسطين من صفقة خوان بيزيرا.
  • ابراهيما نداي: 1,600,000 دولار مستحقات متأخرة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القضايا تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين ونوادي سابقة، وأن إيقاف القيد جاء نتيجة عدم سداد هذه المبالغ، مؤكدة أن الإدارة تعمل على تسوية بعض القضايا لتفادي استمرار العقوبات المستقبلية.

الزمالك ايقاف قيد الزمالك فيفا

