كشف حساب.. 11 قضية لإيقاف القيد بنادي الزمالك

كشف فيفا، عن تفاصيل القضايا التي أدت إلى إيقاف القيد في نادي الزمالك للمرة الحادية عشرة، مشيرة إلى أن إجمالي المستحقات المالية المستحقة على النادي بلغت نحو 3,867,600 مليون دولار أمريكي، بما يعادل حوالي 183 مليونا و428 ألف جنيه مصري تقريبًا.

وأوضحت المصادر تفاصيل القضايا كالتالي:

جوزيه جوميز : 120 ألف دولار مستحقات متأخرة.

: 120 ألف دولار مستحقات متأخرة. ثلاثة مساعدين لجوميز : 60 ألف دولار مستحقات متأخرة.

: 60 ألف دولار مستحقات متأخرة. كريستيان جروس : 133 ألف دولار مستحقات متأخرة للمدرب الأسبق.

: 133 ألف دولار مستحقات متأخرة للمدرب الأسبق. فرجاني ساسي : 505 آلاف دولار، حكم نهائي بمستحقاته.

: 505 آلاف دولار، حكم نهائي بمستحقاته. نادي إستريلا دا أمادورا (البرتغال) : 200 ألف يورو من قيمة صفقة شيكو بانزا.

: 200 ألف يورو من قيمة صفقة شيكو بانزا. نادي شارلروا (بلجيكا) : 170 ألف يورو من قيمة صفقة عدي الدباغ.

: 170 ألف يورو من قيمة صفقة عدي الدباغ. نادي نهضة الزمامرة (المغرب) : 250 ألف دولار من صفقة صلاح مصدق.

: 250 ألف دولار من صفقة صلاح مصدق. نادي أوليكساندريا (أوكرانيا) : 800 ألف دولار، قسطين من صفقة خوان بيزيرا.

: 800 ألف دولار، قسطين من صفقة خوان بيزيرا. ابراهيما نداي: 1,600,000 دولار مستحقات متأخرة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القضايا تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين ونوادي سابقة، وأن إيقاف القيد جاء نتيجة عدم سداد هذه المبالغ، مؤكدة أن الإدارة تعمل على تسوية بعض القضايا لتفادي استمرار العقوبات المستقبلية.