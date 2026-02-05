الهلال يتقدم على الأخدود بهدف بنزيما في الشوط الأول

تقدم فريق الهلال على مضيفه الأخدود بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 31 من عمر المباراة، ليحرز أول أهدافه بقميص الفريق خلال ظهوره الأول في الدوري السعودي، مؤكدًا على تأثيره المباشر منذ بداية مشاركته مع الزعيم.

الأخدود ضد الهلال

يقود بنزيما هجوم الهلال في هذه المواجهة، وسط ترقب جماهيري كبير، بعد انتقاله مؤخرًا إلى صفوف الفريق. ويأمل الهلال في استغلال قدرات مهاجمه الجديد لتعزيز صدارته في الدوري، بينما يسعى الأخدود لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه لكسر سلسلة النتائج السلبية.

ترتيب الدوري السعودي

يدخل الهلال اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و5 تعادلات دون أي هزيمة، رغم تعادله في آخر ثلاث جولات متتالية، ما منح منافسيه فرصة تقليص الفارق في صراع الصدارة.

على الجانب الآخر، يعاني فريق الأخدود في مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط من فوزين و4 تعادلات مقابل 13 هزيمة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

تشكيل الهلال أمام الأخدود