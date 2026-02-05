قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترحات برلمانية لـ تشريع يقصر استخدام مواقع التواصل على سن معينة
ضبط خلية تجسس تعمل لصالح إيران داخل إسرائيل
الأربعاء أم الخميس؟.. معهد الفلك يعلن أول أيام شهر رمضان 2026
الذهب يصعد مجددًا في تعاملات مساء اليوم 5 - 2 - 2026
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يتقدم على الأخدود بهدف بنزيما في الشوط الأول

كريم بنزيما
كريم بنزيما
حمزة شعيب

تقدم فريق الهلال على مضيفه الأخدود بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 31 من عمر المباراة، ليحرز أول أهدافه بقميص الفريق خلال ظهوره الأول في الدوري السعودي، مؤكدًا على تأثيره المباشر منذ بداية مشاركته مع الزعيم.

الأخدود ضد الهلال

يقود بنزيما هجوم الهلال في هذه المواجهة، وسط ترقب جماهيري كبير، بعد انتقاله مؤخرًا إلى صفوف الفريق. ويأمل الهلال في استغلال قدرات مهاجمه الجديد لتعزيز صدارته في الدوري، بينما يسعى الأخدود لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه لكسر سلسلة النتائج السلبية.

ترتيب الدوري السعودي

يدخل الهلال اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و5 تعادلات دون أي هزيمة، رغم تعادله في آخر ثلاث جولات متتالية، ما منح منافسيه فرصة تقليص الفارق في صراع الصدارة.

على الجانب الآخر، يعاني فريق الأخدود في مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط من فوزين و4 تعادلات مقابل 13 هزيمة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

تشكيل الهلال أمام الأخدود

  • حراسة المرمى: ياسين بونو
  • خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – علي لاجامي – خاليدو كوليبالي – حمد اليامي
  • خط الوسط: سيرجي سافيتش – روبن نيفيز – سايمون بوابري
  • خط الهجوم: مالكوم فيليب – سالم الدوسري – كريم بنزيما
الهلال السعودي كريم بنزيما دوري روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

التضامن

وزيرة التضامن تتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة بحضور هبة السويدي والفنانة ماجدة الرومي

مدينة الأبحاث العلمية

مدينة الأبحاث تختتم فعاليات المدارس الشتوية 2026

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشهد انطلاق يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بجامعة سيرجي بباريس

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد