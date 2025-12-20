رئيس الوزراء: عدد السكان فى مصر يزيد بواقع 2 مليون نسمة كل عام.. نواب: عبء على الدولة.. وتنعكس على نتائج المشروعات القومية

برلماني: الزيادة السكانية تعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي

برلمانية: التوعية السبيل الوحيد لمواجهة الزيادة السكانية

برلماني: مواجهة الزيادة السكانية تتطلب استراتيجية شاملة لضمان حياة أفضل للمواطن





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن معدل الزيادة السكانية أن مصر تزيد بمقدار 2 مليون نسمة كل عام.



في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، ان تصريحات الوزراء بشأن زيادة عدد سكان مصر بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا، يضع ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية، ويستدعي تعزيز خطط التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن تطوير منظومة الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين وضمان جودة حياة أفضل للجميع.

و أشار " يحيي" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب استراتيجية شاملة يأتي على رأسها التوعية والتثقيف، فضلا عن إطلاق حملات للتوعية حول أضرار الزيادة السكانية .



وشدد عضو النواب على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام ، كونه عاملاً أساسيًا لنجاح أي جهود للحد من النمو السكاني غير المنضبط.

من جانبه،أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن مصر تشهد زيادة سكانية مستمرة تشكل تحديًا كبيرًا على مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذي يستدعي تبني حلول استراتيجية لمواجهتها.

وعن أبرز الحلول لمواجهتها، أفادت " الكسان" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أن التوعية السبيل الوحيد لمواجهتها، بالإضافة إلى توسيع برامج تنظيم الأسرة ، إلى جانب تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في دعم الحملات التوعوية لضمان نجاح أي جهود للحد من النمو السكاني غير المنضبط وتحقيق تنمية مستدامة.



في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي، أن الزيادة السكانية تُشَّكل عبئًا على الدولة، وتعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تأثيرها على نصيب الفرد من الناتج القومى.

وأشار" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي تشهد طفرة غير مسبوقة فى حجم الإنجازات والمشروعات القومية، موضحة أن المواطن لن يشعر بكل هذه الإنجازات الا إذا وجدت حلول مثالية للزيادة السكانية .



وشدد عضو النواب على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، و تقديم حزمة من البرامج التوعوية، التي توضح المخاطر الاقتصادية والصحية والتعليمية الناتجة عن أزمة الانفجار السكاني.