برلمانى: دعوة الرئيس السيسي لحكومة كردستان تعكس قوة الاقتصاد المصري

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، تمثل رسالة واضحة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الشركات الوطنية، وما تمتلكه من خبرات فنية وقدرات تنفيذية جعلتها محل ثقة إقليمية ودولية.

وقال الدسوقي، في تصريح خاص، لــ صدي البلد إن القيادة السياسية تتحرك برؤية استراتيجية تستهدف تعميق الشراكات الاقتصادية مع الأشقاء العرب، وتحويل الخبرة المصرية المتراكمة في مشروعات البنية التحتية والطاقة إلى فرص استثمار وتعاون حقيقي خارج الحدود، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة واستقرار العراق، ويعكس دور القاهرة المحوري في تعزيز الأمن والتنمية بالمنطقة، لافتًا إلى أن التعاون مع إقليم كردستان يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات كبرى بجودة عالية وتكلفة تنافسية.

وشدد الدسوقي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة والقطاع الخاص لاقتناص هذه الفرص، وتحويل التوجيهات الرئاسية إلى مشروعات ملموسة تعزز الحضور المصري في الأسواق الإقليمية وتدعم مسار التنمية المستدامة.