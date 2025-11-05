الملكة رانيا: وصف مسؤول إسرائيلي سكان غزة بالحيوانات خطاب كراهية ممنهج لتبرير العنف

أكدت ملكة الأردن رانيا العبد الله، خلال كلمتها في قمة "عالم شاب واحد" بمدينة ميونخ، أن "وصف مسؤول إسرائيلي سكان غزة بأنهم حيوانات بشرية كان يسير وفق نهج قديم مجرب"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

و وصفته الملكة بـ"خطاب كراهية ممنهج" في إسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد حركة حماس.

وأضافت: "في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، عندما أعلن مسؤول إسرائيلي حصارا تاما على غزة، وصف السكان بأنهم حيوانات بشرية، كان يسير وفق نهج قديم مجرب: أقنع الجمهور بأنك تتعامل مع وحوش، فلا يصبح العنف مقبولا فحسب، بل ضروريا".

و قالت الملكة رانيا إن "بعض المسؤولين الإسرائيليين يستخدمون دليلا قديما ومجربا لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتبرير العنف ضدهم"، مشيرة إلى تصريح وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت الذي وصف مقاتلي حماس بـ"الحيوانات" عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو توصيف رأت الملكة أن وسائل إعلام إسرائيلية وسعته ليشمل الفلسطينيين عامة.



وشبهت الملكة هذه اللغة الخطابية بما استخدمته "ألمانيا النازية ضد اليهود"، حين وصفتهم بـ"القوارض"، مضيفة: "كل فظاعة فريدة من نوعها، لكنها جميعا تبدأ بالكلمات".

وأوضحت أن هدفها ليس "المقارنة بين الآلام"، بل التذكير بأن "كل حياة إنسانية متساوية في قيمتها". مؤكدة أن "التغاضي عن خطاب الكراهية هو تجاهل لبدايات كل إبادة جماعية في التاريخ".

كما أشادت الملكة رانيا بما وصفته بـ"أكبر حركة تضامن شعبية وعفوية في عصرنا" في إشارة إلى المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين حول العالم، وانتقدت من "يختارون الصمت لأنهم لا يريدون أن يشعروا بعدم الارتياح".

وأشارت إلى أن الكثيرين حول العالم أصيبوا بخيبة أمل نتيجة الحرب على غزة، موضحة أن العامين الماضيين شهدا ولادة حركة عالمية مؤيدة للفلسطينيين وصفتها بأنها "أضخم حركة شعبية عفوية عرفها العالم في الذاكرة الحديثة".

وخاطبت الجمهور، قائلة: "إعلموا أن الأمل ليس مجرد تفاؤل ساذج، بل شجاعة تتحدى اليأس، إنه ما يدفع الناس للمطالبة بحرية شعب لم يلتقوه قط"،

