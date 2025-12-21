تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. تفاصيل

قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن القافلة الإغاثية الثامنة من انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة، محملة بكل المساعدات الغذائية والإنسانية العاجلة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن ما يعيشه القطاع يمكن تلخيصه في عنوان واحد هو "شتاء فوق الحرب"، حيث يعاني ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني من تداعيات العدوان إلى جانب موجة برد قارس ومنخفض جوي مستمر منذ أكثر من 15 يوماً، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية وسقوط العديد من الخيام التي تأوي النازحين، وتسبب في وفاة أطفال نتيجة شدة البرودة.

وأضاف كريم كمال أن القافلة الثامنة جرى تقسيمها إلى شقين، الأول يضم مساعدات غذائية، وأدوات طبية، ومستلزمات نظافة شخصية، بينما يشمل الشق الثاني المساعدات الإيوائية من بطاطين وملابس شتوية ومستلزمات تدفئة، إلى جانب مشتقات بترولية ضرورية لتشغيل المستشفيات وتوليد الكهرباء ونقل المصابين.

وأشار إلى أن منطقة رفح المصرية شهدت خلال الأسبوع الماضي تحركات مكثفة للشاحنات، بالتزامن مع نشاط واسع في المنطقة اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية بجوار معبر رفح، والتي تستقبل آلاف الأطنان من المساعدات المجمعة من مختلف المحافظات.