وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله
نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. تفاصيل

محمود محسن

قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح من الجانب المصري، إن القافلة الإغاثية الثامنة من انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة، محملة بكل المساعدات الغذائية والإنسانية العاجلة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن ما يعيشه القطاع يمكن تلخيصه في عنوان واحد هو "شتاء فوق الحرب"، حيث يعاني ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني من تداعيات العدوان إلى جانب موجة برد قارس ومنخفض جوي مستمر منذ أكثر من 15 يوماً، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية وسقوط العديد من الخيام التي تأوي النازحين، وتسبب في وفاة أطفال نتيجة شدة البرودة.

وأضاف كريم كمال أن القافلة الثامنة جرى تقسيمها إلى شقين، الأول يضم مساعدات غذائية، وأدوات طبية، ومستلزمات نظافة شخصية، بينما يشمل الشق الثاني المساعدات الإيوائية من بطاطين وملابس شتوية ومستلزمات تدفئة، إلى جانب مشتقات بترولية ضرورية لتشغيل المستشفيات وتوليد الكهرباء ونقل المصابين.

وأشار إلى أن منطقة رفح المصرية شهدت خلال الأسبوع الماضي تحركات مكثفة للشاحنات، بالتزامن مع نشاط واسع في المنطقة اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية بجوار معبر رفح، والتي تستقبل آلاف الأطنان من المساعدات المجمعة من مختلف المحافظات.

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

