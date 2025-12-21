حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرارًا بحل اللجنة الفنية بالكامل، مع رحيل جميع أعضائها، في خطوة تعكس توجّهًا لإعادة ترتيب البيت الفني داخل الاتحاد.

وأوضح شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاتحاد يستعد لتعيين الكابتن حسن شحاتة مستشارًا فنيًا، لما يحمله من خبرات كبيرة ورصيد تاريخي في الكرة المصرية.

اتحاد الكرة ينفي التعاقد مع مدير فني

في المقابل، شدد الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، على نفي الاتحاد القاطع لما تردد خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد مع أحد المدربين لتولي منصب المدير الفني للاتحاد. وأكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا، محذرًا من تداول معلومات غير دقيقة قد تُسهم في إثارة البلبلة والارتباك دون مبرر.

ودعا عزام وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار تتعلق بالقرارات الإدارية أو الفنية.

أبوريدة: استراتيجية تطوير حتى 2038

من جانبه، أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن استراتيجية تطوير الكرة المصرية حتى عام 2038 تتضمن أهدافًا واضحة ومحددة، تقوم على رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الكروية على المستويين القاري والدولي.

وأوضح أن تأخر الإعلان عن الاستراتيجية جاء انتظارًا للإعلان الرسمي والمنظم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن النظام الجديد للبطولات، لضمان التوافق بين الاستراتيجية الوطنية والنظم الدولية.

تغييرات شاملة وأولوية للمنتخبات

وأشار أبو ريدة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات شاملة في منظومة المسابقات المحلية، مع إعطاء أولوية قصوى لإعداد وتجهيز المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية وفق أسس فنية وتنظيمية حديثة.

واختتم بالتأكيد على أن الخطة الجديدة هي ثمرة جهد جماعي تشارك فيه وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق طموحات الكرة المصرية قاريًا ودوليًا.