إعلان تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم للساق الواحدة

أعلن محمد عادل حسني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للساق الواحدة، اعتماد إجراءات تأسيس الاتحاد بتشكيله الحالي، مؤكدا أنه أصبح كيانا رياضيا رسميا يهدف إلى دعم وتمكين اللاعبين من ذوي الهمم من الساق الواحدة، وتطوير اللعبة في مصر، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية والتمثيل الرياضي محليا ودوليا.

وأضاف عادل حسني ، في تصريحات اليوم الثلاثاء ، أن الهدف الرئيسي من تأسيس الاتحاد يأتي في إطار الإيمان بحق الجميع في ممارسة الرياضة، وبناء منظومة احترافية تتيح للرياضيين فرصا عادلة في التدريب والمنافسة والرعاية، سواء للاعبين الأسوياء أو ذوي الهمم.

وأشار إلى أن أهداف الاتحاد تتمثل في إطلاق منظومة مسابقات وبطولات محلية معتمدة من الاتحاد الدولي، وتأسيس منتخبات وطنية قادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للحكام والمدربين واللاعبين، وبناء شراكات مع مؤسسات رياضية، حكومية ومجتمعية لدعم الرياضة البارالمبية في مصر.

وقال عادل حسني، إن الاجتماع التأسيسي للاتحاد شهد حضور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وممثلي الهيئات المشاركة في الاتحاد، والتي تضم ستة أندية أعضاء الجمعية العمومية الحالية، وهي "الهدف طنطا، السلام طنطا، العزيمة الإسماعيلية، الإيمان سوهاج، الإيمان القاهرة، والدرنجات الدلتا".

ويتكون مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للساق الواحدة كل من : محمد عادل حسني رئيس الاتحاد، وسارة سمير نائب الرئيس، وخالد عبد الحفيظ أمين الصندوق، والأعضاء لقاء سويدان، وشيرين محفوظ، وعمر ربيع ياسين، وجلال الشيخ، وياسر الملاح، وحسن شريف.